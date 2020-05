Brand på landejendom: Ild i hele garagen

OVERLADE:Tirsdag eftermiddag er brandfolk fra Nordjyllands Beredskab rykket ud til en brand på en landejendom på Munksjørupvej, der ligger mellem Overlade og Vilsted i Vesthimmerland Kommune.

Ifølge indsatsleder Rene Nikolajsen var ejendommens garage overtændt, da de første brandfolk ankom til stedet.

- Det, vi har koncentreret os om i første omgang, er at redde huset, og det ser ud til at lykkedes, og vi går massivt ind på at slukke garagen, siger Rene Nikolajsen.

Klokken 16.10 oplyser Rene Nikolajsen, at der er styr på branden, men der er stadig flammer i garagen.

Ingen personer er kommet noget til i forbindelse med branden.

- Der var nogle høns, et par hunde og en kat, og de er også reddet væk fra branden, siger Rene Nikolajsen.

Nordjyllands Politi har også haft en patrulje til stede i forbindelse med branden.

- Vores betjente har været rundt ved de nærliggende ejendomme, der ligger i røgbanen, og bedt dem om at blive indenfor og lukke døre og vinduer, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jepser Sørensen.

Årsagen til branden er fortsat ukendt, og politiet vil have en brandundersøgelse.