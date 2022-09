Brandfolk i timelang indsats på fjernvarmeværk

AARS:Siden kl. 20.13 søndag aften har brandfolk fra Nordjyllands Beredskab kæmpet for at slukke en brand på Aars Fjernvarmeværk.

Her brænder det i en silo med husholdningsaffald, men det er ikke varme, der kommer forbrugerne til gode. Tværtimod går varmeværdien op i den blå luft, og trods foreløbig næsten ti timers indsats er det ikke lykkedes at få bugt med ilden.

Det oplyser indsatsleder Palle Olesen.

- Vi bruger en kran i siloen til at flytte lidt rundt på det og hælde skum ud over det. Men det er en træls en, den her, erkender indsatslederen.

Sammen med otte brandfolk fra stationen i Aars har han arbejdet hele natten på at begrænse branden. Undervejs har de haft hjælp fra kolleger i Farsø, der er kommet med en ekstra tankvogn, ligesom Beredsskabsstyrelsen i Thisted har været forbi for at fylde flasker med luft til røgdykkerne.

Mandag morgen er der seks brandfolk tilbage inklusive Palle Olesen selv, og han regner med, at de i takt med lyset tager en ny taktik i brug.

- Jeg tror ikke, vi kommer uden om at tømme siloen. På siden af siloen er der boltet en stor stålport fast. den vil vi prøve at se, om vi kan få afmonteret, så vi kan få noget af affaldet kørt ud med en gummiged. Der er stadig åben ild, og det arbejder vi på at få slået ned først. Men der er helt sikkert noget, der ligger og ulmer længere nede, lyder det tidligt mandag morgen fra indsatslederen.