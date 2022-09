Bredt forlig: Alle med i budget i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:Det er lykkedes for borgmesteren i Vesthimmerland, Venstremanden Per Bach Laursen, at samle samtlige partier i byrådet omkring et bredt budgetforlig for kommunens budget for 2023. Det erfarer Nordjyske.

Forliget er indgået på et budgetseminar, som alle partier er med på i går og i dag forud for byrådets andenbehandling af budgettet 6. oktober.

Aftalen er indgået mellem Venstre, konservative Socialdemokratiet, SF, VesthimmerlandsListen, Nye Borgerlige og løsgængeren Lise Lotte Lynge.

