Burhan G på scenen i Løgstør 18. august

LØGSTØR:- Det har været en lang proces at få landet aftalen, men det er dejligt at stå her og kunne præsentere et absolut topnavn fra den danske musikscene.

Sådan lyder det Løgstør Open Air-formand, Jimmy Støttrup, ved udsigten til, at festivalen i Løgstør til næste år kan byde det lokale musikpublikum til koncert med Burhan G.

Burhan G er første navn i rækken af musikere, som næste år skal optræde på en dags-festivalen i Løgstør. Han har igennem årene gjort sig bemærket med ørehængere som "Kalder Mig Hjem", "Mest Ondt" og "Lucy", og senest har han været med i TV2-programserien "Toppen af Poppen", hvor han uge efter uge har fortolket en række af de øvrige deltageres hits.

På den baggrund er det også en både glad og stolt Løgstør Open Air-formand, som ser frem til at byde Burhan G velkommen til festival i det vesthimmerlandske.

- Vi håber, at nyheden om Burhan G vil blive taget rigtigt godt imod, og at folk således allerede nu vil begynde at glæde sig til vores koncertdag i august næste år, siger han.

I alt satser folkene bag Løgstør Open Air på at kunne præsentere fem navne på scenen, når det lørdag 18. august går løs med 2018-udgaven af festivalen.

Arbejdsgruppen bag Løgstør Open Air består ligeledes af fem navne - men ikke helt de samme som i 2017.

Lars Madsen har efter mange års arbejde i gruppen ønsket at trappe ned og træder på den baggrund ud af arbejdsgruppen.

Lars Madsen vil dog fortsat tage sig enkelte delopgaver. Samtidig med at han også er primus motor i det praktiske arbejde med at få etableret koncertpladsen.

- Lars Madsen har gennem årene lavet en kæmpe indsats for Løgstør Open Air. Det skal han have al mulig tak for, og jeg er meget glad for, at han fortsat vil give en hånd med i ugerne inden koncerten, da han med sin store erfaring er en kæmpe stor ressource, fremhæver Jimmy Støttrup.

Trine Severinsen har også valgt at udtræde af arbejdsgruppen efter tre års arbejde som festivalarrangør.

- Trine har især gjort en stor indsats i forhold til at styre bemandingen både før, under og efter koncerten, og også hun skal have stor tak for arbejdet, siger Jimmy Støttrup

Ny mand i arrangørgruppen bliver 51-årige Allan Dahl, som absolut ikke er ubekendt med musikarrangementer, da han i en lang årrække har været med i det store korps af frivillige omkring Nibe Festivalen.

- Vi er i arbejdsgruppen glade for, at Allan er trådt til og ser frem til et frugtbart samarbejde med ham, bemærker Jimmy Støttrup.

Samtidig med offentliggørelsen af Burhan G som første koncertnavn, skyder Løgstør Open Air billetsalget i gang via hjemmesiden www.logstoropenair.dk

Billetprisen i forsalg er 275 kr. plus gebyr.