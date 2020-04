Samarbejde: Butikkerne i Aars får fælles netbutik

AARS:voresaars.dk. Sådan hedder den online-handelsplatform, der i dag lanceres for butikkerne i Aars. På webportalen kan alle medlemsbutikker i Aars Handelsstandsforening lægge 15 varer ud ad gangen.

Handelsstandsforening har i tæt samarbejde med Projekt GIB fået oprettet portalen, som også benyttes af andre handelsbyer i Danmark.

Detailhandelsudvikler i Aars Søren Rigborg understreger, at man fra Aars Handelsstandsforeningens og Projekt GIB’s side ønsker at hjælpe butikkerne i gang med nethandel i den nuværende situation, hvor mange ikke oplever den samme kundestrøm i butikkerne. Især de butikker, som ikke i forvejen har en webbutik, kan opnå store fordele med den nye portal.

- Det her initiativ redder ikke butikkerne og skaber ikke hele den manglende omsætning, men det er bedre at gøre noget end slet ikke at gøre noget, siger Søren Rigborg om initiativet.

Mange af butikkerne ligger netop nu inde med store mængder nye varer, og der kommer hele tiden nye varer til - sommerkollektionerne er jo på vej ud i tøjbutikkerne. Men portalen rummer også mange andre varer som bl.a. vin, brugskunst, sko, tasker og meget mere og vil løbende blive opdateret.

Handelsstandsforeningen sørger for udbringning i postnummer 9600.

Når kunder har bestilt de varer, de ønsker at købe, er det handelsstandsforeningen, der står for udbringning i lokalområdet. Bestiller man udenfor lokalområdet kan man afhente varerne i butikken eller lave en aftale med butikken om levering.

Projekt GIB er en del af netværket Citychefer.dk, der flere gange om ugen mødes via en online tjeneste.

- Her har man allerede gode erfaringer med de første handelsplatforme, selv om de første blot er få uger gamle. Det er nemt at bruge for både butikker og kunder, siger Søren Rigborg.

Hver butik har mulighed for at være online med op mod 15 varer ad gangen på portalen. Butikkerne bestemmer selv, hvor meget de vil skifte ud. Og bestiller kunden inden kl. 12 vil varerne med stor sandsynlighed blive leveret hjem samme dag eller dagen efter.

i Aars er det et lokalt initiativ, der er tilbudt medlemmerne af Aars Handelsstandsforening.