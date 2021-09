Byen besat i 10 år: Nu smiler de igen - se billederne fra festdagen i Aalestrup

AALESTRUP:Byen har til tider lignet en krigszone med dybe kratere, blokerede veje, mudder og støv. Men på en overskyet lørdag skinnede solen atter på Aalestrup. Byen fejrede sin ”befrielse” og genåbning af hovedgaden.

Det lugter lidt af et eventyr, for enden på trængslerne er blevet god, synes i hvert fald formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, Karl William Carlsen.

- Jeg har det godt i dag, siger kioskejeren fra Aalestrup.

- Jeg er særlig glad for, at vores medlemmer er kommet nogenlunde godt igennem det seneste halvandet år, tilføjer han.

Sådan så gaden ud for godt et år siden. Arkivfoto: Bo Lehm

Gravemaskiner og corona

Det siger han med tanke på, at byens butikker i hovedgaden både har været udfordret af en komplet opgravning og af en coronakrise med nedlukninger og begrænsninger.

Men faktisk begyndte byens kvaler for omtrent 10 år siden, da Vesthimmerlands Kommune satte gang i sanering af byens kloakker for at adskille spildevand og regnvand. Først i boligområder og sideveje til hovedstrøget, der består af Borgergade og Vestergade, for til sidst at endevende handelsgaden.

Gravemaskinerne gik løs på byens hjerte næsten samtidig med, at corona lukkede landet ned.

- Det var nok held i uheld. Jeg tror ikke, at alle butikker havde klaret den, hvis vi først havde haft en lang periode med gravearbejde efterfulgt af en lang periode med corona, vurderer Karl William Carlsen.

Han understreger, at både forretningsdrivende og kunder har været tålmodige og taget det pænt, at hovedgaden i så lang en periode har været vendt på hovedet.

Karl William Carlsen (tv) og Anders Kjær Kristensen klippede snoren på det klinkebelagte torv. Foto: Henrik Louis

Butik i 33 år

Karl William Carlsen er 68 år og har drevet Superkiosken i Aalestrup i 33 år. Han husker svagt, da handelsgaden blev renoveret og indviet for 30 år siden. Den gang skete det med stor festivitas og deltagelse af Folketingets formand, H. P. Clausen.

Josefine Hannesbo Boeriis på tre år var med mor til fest på torvet. Foto:Henrik Louis

Dele af gaden var de første år ensrettet, og parkeringspladser blev indskrænket til mange borgeres frustration. Siden fjernede man ensretningen. Det sammen skete for blomsterkummerne, der skulle forskønne bymidten, men som lidt for mange bilister tørnede ind i.

Den afsluttede totalopgravning gav anledning til at gentænke bykernens udtryk. Borgere og forretningsdrivende har været involveret.

- Ikke alle ønsker er imødekommet, men vi har fundet et godt kompromis, og det er ikke de billigste løsninger, der er valgt, bedyrer Anders Kjær Kristensen, formand for kommunes teknik- og miljøudvalg, som han lørdag har talt ved den officielle indvielse.

Knaberkonger og dronninger til fest for midtbyen. Foto: Henrik Louis

Klinker i sildebensmønster

Blandt andet er fortove og byens torv nu belagt med brændte klinker i gule, varme nuancer. Klinkerne ligger i sildebensmønster, og langs fortovene løber en diskret rendesten i rusten stål, som står godt til klinkerne.

Her er også en markering til blinde og svagtseende.

Den nye hovedgade blev fejret sammen med en særudgave af Knaberfesten - herunder Knaberløbet. Foto: Henrik Louis

Karl William Carlsen er godt tilfreds.

- Det betyder alt for os, der driver butikker, at byen ser flot ud. Men det betyder også noget for borgerne, og jeg tror, det fremmer bosætningen. Nu er hovedgaden fremtidssikret.

Fejringen af det nye handelsstrøg blev kombineret med en særudgave af Aalestrups store byfest, Knaberfesten, som blev aflyst i både 2020 og 2021. Dagen begyndte med kaffe og rundstykker på torvet. Om formiddagen afvikledes Knaberløbet med godt 100 deltagere, mens det over middag gjaldt Knabercykelløbet.