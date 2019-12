Halm i lade i flammer: Politi finder brand mistænkelig

FARSØ:Omkring klokken 04 natten til søndag udbrød der ild i en lade med både et halmoplag og maskiner på en gård på Ullitshøjvej syd for Farsø.

Branden startede i halmoplaget, og det lykkedes brandfolk fra Nordjyllands Beredskab at begrænse ilden til halmoplaget og dermed redde maskinerne, der stod i den anden ende af lade, fortæller indsatsleder Casper Weisberg, Nordjyllands Beredskab.

Branden er søndag morgen under kontrol, men halmen står dog ikke til at redde. Det får lov at brænde ud lige så stille, fortæller indsatslederen.

Årsagen til branden er endnu ukendt, men Nordjyllands Politiet finder forholdene omkring branden mistænkelige, fortæller vagtchef Henrik Beck.

Der er nemlig ingen el-installationer i den del af bygningen, hvor halmen ligger, eller andre umiddelbare ting, der kan have startet branden.

Teknikerne skal derfor undersøge branden for at fastslå, hvordan den er opstået. Det bliver formentlig først mandag, at det er muligt for teknikerne at komme ind på brandstedet, oplyser vagtchefen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden.