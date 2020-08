Byråd klar til forbud mod dagligvarebutik

Byrådet er klar med forbud, men flere politikere efterlyser en proces, hvor Farsøs borgere bliver inviteret med for at give deres besyv med. Årsagen til mange politikere er bange for at åbne op for flere dagligvarebutikker i den nordlige del af byen skyldes, at de frygter for, at det vil svække de mange butikker, der holder til i Rådhuscentret i Farsø. Arkivfoto: Torben Hansen Torben Hansen