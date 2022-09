Byråd lukker sag på 1 minut og 33 sekunder - men direktør er fortsat bange

LØGSTØR: Et minut og 33 sekunder.

Det var nøjagtig den tid det tog byrådet i Vesthimmerland at konkludere, at arbejdet med at gøre plads til boligbyggeri på østhavnen i Løgstør skal fortsætte - og at nabovirksomheden Farmfood overhovedet ikke skal være bekymret for det.

Byrådet vil sætte gang i flere miljøundersøgelser af et område på havnen i Limfjordsbyen, hvor kommunen ser mulighed for, at der kan opføres attraktive boliger med panoramaudsigt over fjorden - også selvom Farmfood så sent som i sommer sendte et brev til kommunen. I brevet udtrykker virksomheden stor bekymring for, at boliger tæt på vil medføre klager over lugt og støj fra produktionen

Samtidig frygter Farmfood, at udvidelsesmulighederne bliver begrænsede, hvis der skal være byggeri på området.

Faktisk er virksomheden så meget imod planerne, at den har modsat sig målinger inde på dens arealer.

Ingen bekymring

- Men ingen grund til bekymring, lød det på byrådsmødet fra såvel formanden for teknisk udvalg, den konservative Allan Ritter Andersen, som borgmester Per Bach Laursen (V).

- Der har været en del skriveri om det i dagspressen, og man får nærmest det indtryk, at byrådet vil skubbe virksomheden ud af området ved havnen. Det er bestemt ikke det indtryk, jeg har fået, når jeg snakker med kolleger i byrådet om det. Vi gør faktisk det, at vi tager hensyn og trækker området ind mod byen og laver afstandskrav endnu større netop for at der også vil kunne drives virksomhed fremadrettet, lød det på byrådsmødet fra Allan Ritter Andersen, der blev bakket op af Per Bach Laursen.

Borgmesteren pointerede, at det ingenlunde er meningen, at kommunen vil støde nogle virksomheder ud samtidig med, at kommunen gerne vil have noget byudvikling.

Stadig bekymret

Meldingen får dog ikke Jan Nakel Fredsgaard, der er direktør på Farmfood, til at droppe panderynkerne.

Han siger til Nordjyske, at han ikke selv overværede byrådsmødet, men understreger, at virksomheden med knap 50 ansatte fastholder sine betænkeligheder omkring byggeri tæt på virksomheden.

- Vi har ikke haft drøftelser med kommunen omkring sagen, siden vi sendte brevet i juni, og vi er fortsat bekymrede over at få boligbyggeri tættere på. Det er der ikke lavet om på, siger Jan Nakel Fredsgaard.

Farmfood ligger lige ud til Limfjorden på østkajen i Løgstør, hvor der er planer om boliger lige ved siden af. Privatfoto

- Vi har naturligvis intet imod udvikling i Løgstør. Heller ikke på havnen. Jeg bor faktisk selv i byen med min familie og har gjort det i mange år. Men set ud fra virksomhedens synspunkt, så er vi bekymret for at få flere naboer tættere på, siger Jan Nakel Fredsgaard, som fastslår, at Farmfood overholder alle miljøkrav vedrørende støj og lugt.

Ressourcekrævende

I brevet til kommunen pointerer han, at virkeligheden viser, at byggeri tættere på virksomheden vil være behæftet med en fremtid med flere utilfredse borgere i Løgstør, flere ressourcekrævende klager fra borgere og endelig en trussel for udviklingsmulighederne for Farmfood, der bearbejder biprodukter fra kyllingeslagterier fra hele Skandinavien til proteinmel, som sælges til primært petfood-industrien.

Det er kun fem måneder siden, Jan Nakel Fredsgaard kom til at stå i spidsen for virksomheden på havnen i Løgstør.