Byrådsmedlem død i nat

VESTHIMMERLAND:Dannebrog gik tirsdag morgen på halv stang foran rådhuset i Vesthimmerland, efter kommunen fik meddelelse om, at det socialdemokratiske byrådsmedlem Doris Lauritzen døde i nat efter et længere sygdomsforløb.

I 2022 fik Doris Lauritzen overrakt Dannebrogordenens Ridderkors i Byrådssalen og her lød følgende flotte ord om hendes indsats i Vesthimmerland fra borgmester Per Bach Laursen.

- Med sine foreløbige 17 år i kommunalpolitik har Doris Lauritzen gjort en ekstraordinær indsats for demokratiet og for lokalsamfundet i Aalestrup og Vesthimmerlands Kommune.

Doris har altid sat en ære i at møde velforberedt til alle møder og været meget bevidst om den demokratiske forpligtigelse der ligger i også at tale mindretallets sag. Ordentlighed, lighed og retfærdighed for alle borgere er hendes varemærke.

Borgmester Per Bach Laursen siger om dagens triste meddelelse:

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at byrådsmedlem Doris Lauritzen er gået bort i nat efter længere tids sygdom. Doris var en arbejdskapacitet uden lige, meget energisk, social og et forbillede for hendes parti og lokalsamfund. Hun vil blive meget savnet, lyder det fra Per Bach Laursen, dr lader sine tanker gå til Doris Lauritzens familie.

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vesthimmerland, Asger Andersen, siger:

- Doris var indbegrebet af den socialdemokratiske ånd, gør din pligt og kræv din ret. Det sidste med den højeste grad af ærlighed og engagement. I vores parti og i hele byrådet vil vi savne hende meget, siger Asger Andersen.

Jens Chr. Pedersen har afløst i byrådet, siden Doris Lauritzen blev sygemeldt for et år siden.