Campingplads går nye veje: Tilbyder vinterbadning i poolen

ERTEBØLLE:Er man til isnende glæder, så er der grund til at glæde sig..

Ertebølle Strand Camping nær Farsø har nemlig investeret kraftigt i muligheden for vinterbadning, så frem til påske kan man her få lov at dyppe sig i poolens uopvarmede vand. Og ikke mindst at blive varmet op bagefter i den nyindkøbte sauna.

- Vi har brugt 175.000 kroner på at købe en sauna beregnet til 14 personer. Så der skulle være plads nok, fortæller Erik Brandt, halvdelen af ægteparret, der ejer pladsen.

Håber på varm chokolade

Inspirationen er kommet sydfra, hvor andre campingpladser har fornøjet lokale med lignende tilbud.

- Vi håber på sigt, at gæsterne kan kombinere det med, at man kan købe varm chokolade fra vores nye helårsrestaurant. Det er dog ikke helt klart endnu, fortæller Lars Brandt.

En del lokale havde meldt deres ankomst på åbningsdagen i lørdags, men parret ventede spændt på, hvor mange der rent faktisk dukkede op.

Lars Brandt regner dog ikke med, at han går forrest som det gode eksempel:

- Arh, hvis det er, så bliver det Ingrid (Brandt.red), siger han, vistnok galant.