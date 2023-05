Chanels papegøje faldt ud af vinduet: Har nogen set Coco?

AARS:Lærke og Chanel er bedste veninder. Søndag aften kom venskabet på prøve.

-Jeg var faktisk ovre ved nogle veninder, da det skete. Lige pludselig ringer Lærke helt panisk og siger: "Du er nødt til komme hjem nu, din fugl er lige faldet ud ad vinduet!", siger Chanel Jørgensen.

Det to veninder går begge på Aars Gymnasium og bor desuden sammen i en lejlighed tæt ved Restaurant Den Kinesiske Mur: Det sted den skræmte fugl, papegøjen Coco, sidst blev set på sin flugt over himlen.

Veninderne har hver sin papegøje. Lærkes fugl, den lille, tamme papegøje ”Fiji”, og Chanels fugl, den store ”Coco”, som hun købte af en tidligere ejer for ikke så længe siden.

Coco havde tilhørt en anden ejer, før han blev købt af Chanel. I starten var han sky. Til sidst blev han legesyg. Han vil også være med! Privat

Coco var langt fra lige så tam som Fiji, da hun fik ham. Til at starte med, så bed han lidt, og han ville ikke have, at man rørte ved ham.

-Han var ret bange og usikker og stolede ikke rigtig på nogen, udover hans tidligere ejer, siger hun.

Men med tiden blev han mere og mere medgørlig. Og netop i søndags – kort før han forsvandt – nåede relationen et nyt højdepunkt, hvor Coco legede og hoppede rundt oven på Chanel i et kvarter, hvilket var ny rekord.

-Jeg kan huske, at noget af det sidste jeg sagde til Lærke, var: "Ej, hvor fedt, jeg er så glad for Coco. Han er bare ved at blive tam nu!” – og da jeg så kom hjem, var han væk, siger Chanel.

Det åbne vindue

Veninderne havde været ved at gøre rent, da Chanel skulle videre. Lærke tilbød at stå for det sidste, så Chanel kunne nå sin aftale.

Da Chanel var smuttet, ville Lærke rengøre vindueskarmen som noget af det sidste. Hun åbnede vinduet for at ryste kluden i en håndvending. Det skulle hun komme til at fortryde.

For mens hun rystede kluden, hoppede Lærkes egen fugl, den lille papegøje ”Fiji”, op i karmen til hende.

Inden hun når at lukke vinduet igen, flakser den dobbelt så store Coco op i karmen til sin ven, sætter et ben forkert og falder fluks ud ad det åbne vindue.

- Lærke går i panik og ringer til mig: "Coco er fløjet!!!", jeg går selv i panik og skynder mig hjem til hende, siger Chanel.

Coco er væk. Han er en såkaldt blåpandet amazonpapegøje. Primært grøn, med gule kinder og mange forskellige farver - rød, gul, blå - under vingerne. Privat

Da pigerne har samlet sig, googler de, "hvad gør man, når ens fugl er sluppet ud?", og læser sig frem til, at papegøjer typisk fortsætter med at flyve i samme retning, når først de er i gang med at flyve.

De sætter straks efter fuglen på sine cykler. Leder i buske, træer, parker og parkeringspladser. De råber hans navn, igen og igen, men lige meget hjælper det: Fuglen er fløjet.

Tilgivelse

- Han betyder virkelig meget for mig, siger Chanel.

Lærke havde vildt dårlig samvittighed over sin brøler og undskyldte mange gange. Der skulle lidt tid til, før Chanel blev god igen.

- Ja... Altså, jeg var lidt sur til at starte med, da hun ringede. Dér tænkte jeg bare, at det var mega dumt, at hun overhoved havde overvejet at åbne det vindue.

- Men altså: sket er sket. Og jeg ved godt, hun ikke har ment noget ondt med det: Det var jo bare et uheld! Så hun er tilgivet, siger Chanel.

Coco sammen med Chanel. I søndags slog han rekord: Femten minutters leg på skuldrene. Privat

Dagen efter var Coco stadig væk, og Lærke slog på vegne af veninderne et opslag op på den lokale Facebookside, "Aars og Omegn." Her bad hun lokalområdet om hjælp i papegøjejagten.

- Han er sikkert sulten og bange, derfor leder han nok efter noget mad. Vil derfor godt høre, om dem der bor i Aars, og nok også uden for Aars, ikke godt vil kigge i deres haver efter ham, enten oppe i træerne eller hvis man har et foderbræt, så der. Tak på forhånd! skrev hun.

En enkelt person skrev, at vedkommende måske havde set noget.

- Holder ved Kvickly, og det lignede meget en papegøje som fløj hen over p-pladsen. Mod vest. Kunne dog ikke se farven på den. Synes bare ikke det lignede en due, og den var for lille til at være en måge, og den var med sikkerhed ikke sort.

Det spor var viste sig desværre at være koldt.

Sådan kalder man ham til sig

Nu handler det om at se fremad. Om at finde Coco! Og her har papegøjens ejer en række tip, hun gerne vil dele med alle, der vil hjælpe.

- Det, vi plejede at gøre, var at sige hans navn: "Coco!", og så blive ved med at lave sådan nogle kom-her-agtige kliklyde med munden. Og så tog vi hånden ud, så han kunne flyve derhen, hvis han ville, siger hun.

Coco er dog, som nævnt, ikke særlig tam. Og slet ikke blandt fremmede. Chanel tvivler derfor på, at han vil flyve hen til nogle og sætte sig på deres hånd.

- Det tror jeg kun, han vil gøre, hvis han bliver sulten nok, siger hun.

Coco danser rundt på sengen. Coco blev med tiden mere tillidsfuld og ville til sidst gerne kæles. Billedet er taget, kort før han forsvandt. Privat

I det tilfælde, at han skulle være blevet ”sulten nok”, fortæller hun, at der er en særlig ting, han er en hund for at spise: Ostepops.

- Han elsker ostepops, så hvis I har nogle af dem, tror jeg han vil komme ned og tage dem, siger hun.

Giv mig Coco!

Det meste overraskende tip, Chanel bringer på banen, er imidlertid Cocos kræsne musiksmag.

- Han er helt vild med en sang, der hedder "giv mig Coco", siger Chanel.

Den har de hørt meget sammen i lejligheden, fordi han syntes, det er sjovt, at de synger hans navn i nummeret.

- Det er tit, når han hører den, at han bliver helt vild og flyver hen til én for at sidde på ens hånd eller skulder. Så - hvor skørt det end lyder - vil det faktisk gøre en forskel, hvis du enten synger den for ham eller spiller den højt fra din telefon, siger Chanel.

Aars-veninderne er i skrivende stund stadig på bar bund og beder derfor alle holde et vågent øje med de fugle, de møder på sin vej.