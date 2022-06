Chok: Maria så sig selv på 100 år gammelt foto

AARS:- Det er da dig, Maria. Er det ikke?

En finger pegede forbi Maria, da hun sad i festlokalet på messecenteret i Aars for at fejre en konfirmation. Retningen ramte et gammelt sort-hvidt foto på væggen. Og da Maria Sørensen fulgte fingeren, fik hun et mindre chok.

For jo, der sad hun ganske rigtigt. Iført et stort smil, sort tøj og blanke sorte sko, i selskab med to mænd og en kvinde, der vist var på udflugt sammen.

Det eneste problem var bare, at billedet måtte være taget godt 100 år forinden.

Ingen spor af motiv

- Det var lige så hårene rejste sig på hovedet af mig. Flere var henne at sige, at det lignede mig rigtigt meget. Det var lidt uhyggeligt. Men det gjorde mig også nysgerrig, fortæller hun i dag, mens hun atter ser billedet.

Det har Brian Otte, direktør for Messecenter Vesthimmerland, venligt taget ned fra en væg. Også han blev nysgerrig, da han hørte Maria Sørensens historie. Men også han måtte erkende, at billedets historie ikke sådan lader sig afkode.

Efter at have søgt at pille bagklædningen af - den viste sig at være limet på - og i øvrigt set på alle tilgængelige centimeter af billedet, dukkede der intet spor op af fotograf, sted eller dato for billedet.

Kun vides at billedet er en kopi lavet til en fotostat, og vist nok skænket til messecenteret af Dansk Nutidsmuseum engang. Og at det løseligt bedømt nok er mellem 90 og 120 år gammelt.

Det mystiske foto, der umiddelbart ligner en hyggelig situation fra hverdagen for omkring 100 år siden. I midten kigger en smilende Maria Sørensen tilsyneladende ud på betragteren. Parret til højre ved hun intet om. Foto: Martél Andersen

Syv års uvished

Chokket sender stadig eftervirkninger gennem Maria Sørensens hverdag, her syv år efter at billedet første gang fik hende til at tabe underkæben. For hvordan i alverden kunne det være, at hun kunne sidde til fest for naboernes datter, og se på et foto af sig sig selv over en afstand på 100 år?

- Jeg har ikke kunnet slippe tanken siden. Der har været nætter, hvor jeg er vågnet og har tænkt på billedet. Hvordan en, der ligner mig så meget, kunne sidde der. Men jeg kunne ikke finde ud af det, fortæller hun.

Var det her bare et tilfælde, hvor hun måtte erkende, at der stadig er mere mellem himmel og jord, end mennesket kan forklare?

Man skal heller ikke have streamet mange af tidens tv-serier om overnaturlige fænomener, før man kan begynde at fantasere om sjælevandring, parallelle universer eller godt gammeldags hekseri. Alt det er Maria Sørensen dog for jordbunden til at tro på.

Intet resultat

Til gengæld er Maria Sørensen heller ikke den, der lige sætter sig ned og læser sig til en masse viden, der måske kan hjælpe hende videre. Men hun spurgte sig for på Lokalhistorisk Arkiv og sendte også en forespørgsel ud på Facebook vedhæftet billedet. Uden resultat.

Det vil sige: Overraskede kommentarer fik hun flere af.

- Jeg er blandt andet blevet spurgt, om jeg er helt sikker på, at jeg ikke har været med i et historisk spil, og så bare har glemt det, og at det er et foto derfra. Men det har jeg altså ikke, understreger den 38-årige kvinde.

Den mystiske kvinde tæt på: Og nej, det er ikke Maria Sørensen i et historisk spil. Foto: Martél Andersen

Endelig et spor

- Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Til sidst prøvede jeg at sende billedet og beskeden ud på Facebook igen. Det fik mange delinger, og til sidst var der en, der kunne fortælle noget, fortæller Maria Sørensen.

Hun havde været så heldig at opslaget endte for øjnene af Helle Svendsen. Udover at arbejde på Farsø Sygehus interesserer hun sig for slægtsforskning, og var endt med at blive fascineret af Maria Sørensens mysterium.

- Helle vidste meget mere end mig og hun gik i gang med et større detektivarbejde. Til sidst mente hun, at hun havde fundet ud af, hvem kvinden på billedet var.

Overraskende svar

Svaret var både overraskende og lige til: Kvinden på billedet, der lignede Maria Sørensen så meget, var hendes oldemor, Laura Emilie Andersen.

- Det kunne godt passe, kunne vi se. Også fordi manden ved siden af så godt kunne være min oldefar. I familien har vi bare ikke haft billeder af de to som unge, derfor kunne vi ikke genkende dem, tænker hun i bagklogskabens klare lys.

Det var blandt andet et emblem i de to mænds jakkeopslag, der satte Helle Svendsen på sporet. Det tilhørte en husmandsforening, og i protokoller fandt hun frem til, at en Anton Andersen i en årrække havde været bestyrelsesmedlem her. Og Anton Andersen var hendes oldefar, gift med Laura Emilie, som han i øvrigt fik otte børn med.

Et af de få fotos, som Maria Sørensen og hendes mor Jane Nielsen har Laura Emilie og Anton Andersen. Her er de godt oppe i årene. Foto: Martél Andersen

To kogeplader

- Vi er også blevet snydt af, at de havde så pænt tøj på. Vi ved ikke meget om mine oldeforældre, men vi ved at de bestemt ikke var rige. Blandt andet boede de sammen med to andre familier i et lille hus.

- Det hjem, de boede i til sidst, var et lille husmandssted i Fandrup ved Farsø. de havde kun to kogeplader, og hvordan de kunne lave mad til en stor familie der, ved jeg ikke. men det kunne de, fortæller Maria Sørensen.

- Helle kunne imidlertid fortælle os, at det dengang var almindeligt, at man lånte pænt tøj, når man skulle fotograferes, hvis ikke man havde noget selv. Så kunne det jo godt passe alligevel, kan den 38-årige kvinde nu se.

Laura Emilie var født i 1889, og så giver billedet endnu mere mening. Fotografiet viser en kvinde, som hendes efterkommer anslår er en 25-30 år gammel. Altså cirka den alder Maria havde, da hun så billedet første gang i 2015. Så ender vi med, at billedet nok er taget mellem 1915 til 1920.

Marias mor, Jane Nielsen, har interesseret fulgt jagten på personen på billedet, der ligner hendes datter så meget. Foto: Martél Andersen

Omsorg gik i arv

Marias mor, Jane Nielsen, har også været fascineret af billedet. Det var faktisk hendes finger, der for syv år siden pegede på det smilende mysterium på messecenterets væg.

- I har altså præcis det samme smil, Maria, siger hun til datteren, og smilet anno 2022 ligner bestemt det let udviskede sort-hvide smil, der meget vel kan være taget for præcis 100 år siden.

Jane Nielsen nåede i sin tid at møde Laura Emilie i levende live, og kan fortælle om andre ligheder end de rent fysiske.

- Hun døde, da jeg var ni år gammel. Men jeg oplevede hende som meget kærlig og omsorgsfuld. Vi ved også at hun vistee omsorg og fordelte hjælp til dem, der var fattige og trængende. Det gjorde min far også som formand for Vejvæsenet i Farsø, hvor fattige ofte kunne få arbejde. Og jeg samler såmænd også på ting, der kan gives videre, til nogen der trænger, fortæller Jane Nielsen, som blandt andet er medlem af Facebook-gruppen "Næstehjælperne".

Maria Sørensen kan kun nikke, for også hun har det med at give, hvis nogen har brug for noget.

Mysterium ikke nok

Nu skulle man måske tro, at Maria Sørensen var tilfreds med at have fået opklaret mysteriet. Men ikke helt:

- Nej, nu er jeg blevet mere nysgerrig. Nu vil jeg gerne vide endnu mere om min oldemor. Helle Svendsen har fortalt, at hun ikke er færdig med at lede efter oplysninger om hende og hendes mand Anton. Jeg håber hun finder frem til noget mere, siger hun.

Eneste anden oplysning hun indtil nu har om parrets liv for 100 år siden er, at de på et tidspunkt fik en ærespræmie for deres landbrug. En hæder der indbragte dem fire kroner.

Og ja, kære læser: Det var mange penge dengang.