Christian og Elisabeth er superkloge - nu får de helt unikt tilbud

VESTHIMMERLAND:Er du rigtig klog - så kommer her et godt tilbud:

Efter sommerferien har Vesthimmerlands Kommune planer om at oprette en talentklasse for elever med særlige boglige evner.

Klassen får til huse på Østermarkskolen i Aars - og bliver for elever, der skal i 8. klasse efter sommeren.

Endnu dygtigere

Klassen henvender sig til dem, som har ekstra lyst til at gå i skole - og mod på at blive endnu dygtigere til folkeskolens boglige fag.

- Det kan godt være træls at være den eneste, der rækker hånden op, siger Christian Andreasen.

Det kan godt være træls at være den eneste, der rækker hånden op Christian Andreasen

Han er fra Aars, går i forvejen på Østermarkskolen og har masser af talent for det boglige. Det har han haft gennem hele sin skoletid.

Derfor er han et oplagt emne til den nye klasse.

- Jeg kunne godt tænkt mig at møde op om morgenen sammen med andre, der er lige så entusiastiske som mig selv. Man kan altså godt føle sig lidt alene.

Christian Andreasen og Elisabeth Kildedal er begge superseje til det boglige. Foto: Torben Hansen

- Hvis man ikke får udfordringer, går man lidt død i det. Det må ikke blive for let, siger Christian Andreasen.

Ikke kun Vesthimmerland

Klassen bliver ikke bare for elever fra Vesthimmerlands Kommune.

Elever fra de omkringliggende kommuner kan også få plads.

13-årige Elisabeth Kildedal bor i Haverslev i Rebild Kommune. Hun gik på skolen i Haverslev indtil 6. klasse - men har taget 7. klasse i nabokommunen på Østermarkskolen i Aars.

Her vil hun gerne fortsætte i en talentklasse på den vesthimmerlandske skole.

- Jeg ville gerne have haft nogle flere udfordringer i min skoletid indtil nu. Det har altså nogle gange været lidt kedeligt, siger Elisabeth Kildedal, som derfor håber på, at klassen bliver til noget.

1. maj bliver det besluttet, om klassen etableres.

Såfremt der denne dato er tilmeldt mindst 20 elever, så kommer klassen - hvor der er plads til maksimum 28 elever - i gang.

Christian Andreasen og Elisabeth Kildedal, der begge går på Østermarkskolen i Aars, håber på oprettelsen af en speciel talentklasse i Vesthimmerland efter sommer. Foto: Torben Hansen

Samarbejde

Solveig Østergaard Kristensen, skoleinspektør på Østermarkskolen, forklarer, at noget af det særlige ved talentklassen er et øget samarbejde med de to ungdomsuddannelser i nærheden af Østermarkskolen i Aars - Vesthimmerlands Gymnasium og (HF/VHG) samt Himmerlands Erhvervsgymnasium (HG).

- Pensum vil være det samme for de øvrige elever i 8. klasse, men man skal have ekstra lyst til at gå i skole og blive dygtig til de boglige fag, siger Solveig Østergaard Kristensen, som forklarer, at et undervisningsår i talentklassen består af 32 uger i folkeskolen og fire uger på HF/VHG samt fire uger på HEG.

Hun understreger, at det er helt op til eleverne og deres forældre, om der skal søges ind i klassen.

TALENTKLASSE Pensum for talentklassen er folkeskolens eksamen efter 9. klasse. Eleverne føres til eksamen af den pågældende faglærer i folkeskolen uagtet om pensum er gennemgået på ungdomsuddannelsen eller i folkeskolen. Undervisningen i den nye talentklasse tilrettelægges individuelt efter den enkelte elev med fokus på et højt fagligt niveau.

Tilmelding til talentklasserne sker via det frie skolevalg. Det vil sige, at det er forældrene der søger om at få deres barn optaget i talentklasserne, hvorved der ikke ydes kørselsgodtgørelse. VIS MERE

- Vi har holdt et par informationsmøder om det, hvor interesserede kunne møde op, og vi har desuden været rundt på skoler. Men det er ikke sådan, at lærerne går og prikker deres elever på skuldrene for at opfordre dem til at søge om optagelse.

- Det ville være forkert. Nej, det er elevernes og forældrenes valg, understreger hun.

Solveig Østergaard Kristensen, skoleinspektør på Østermarkskolen. Foto: Torben Hansen

Beslutningskompetencen til at optage eleverne er udlagt til skolelederen på Østermarkskolen.

Arbejdsgruppe

Det er en arbejdsgruppe på tværs af folkeskoler i Vesthimmerland, HF/VHG samt HEG, der har udarbejdet konceptet på talentklassen i kommunen, mens det er kommunens børne- og familieudvalg, der har besluttet at oprette klassen på skolen i Aars.

Målgruppen er alle elever i 8. og 9. klasser, der kan og vil dygtiggøre sig primært i folkeskolens boglige fag.

Efter to år evalueres den nye talentklasse med henblik på at beslutte, om tiltaget skal fortsætte.

Vesthimmerlands Kommune har i forvejen EUD-klasse, som er et tilbud på Hornum Skole for 8. og 9. klasse elever med erhvervsfaglige evner.