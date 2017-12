FARSØ: En enkelt gnist kan hurtig tænde en container fyldt med fyrværkeri.

Derfor betegner Nordjyllands Politi det som vanvittigt, at ukendte gerningsmænd natten til torsdag klokken 01.11 forsøgte at opbryde to aflåste containere fyldt med fyrværkeri på Jeppe Aakjærs Vej i Farsø med hjælp af en vinkelsliber.