Coop lukker SuperBrugsen i Farsø

FARSØ:Til foråret vil der for første gang i årtier ikke være en brugs at finde i Farsø.

COOP har meddelt at man lukker butikken til marts, fordi den ikke tjener penge nok.

Omsætningen har længe været skrantende, men det kommer alligevel som et chok for mange i byen, at det skal komme så vidt.

Lukningen efterlader samtidig et stort hul i Farsøs Rådhuscenteret, der ellers samler det meste af byens handel. Og det samtidig med at Netto er ved at opføre en butik i byens udkant, noget som den lokale handelsstand har kæmpet imod.

Dermed står det lokale handelsliv overfor noget af en udfordring.