Corona-åbning: Det er slet, slet ikke nok

VESTHIMMERLAND:Oplukningen? Den batter overhovedet ikke.

Borgmester Per Bach Laursen (V) ryster næsten hørbart på hovedet i telefonen, når han skal fortælle hvordan regeringens løsnen af sanktionerne i Nordjyllands syv mink-kommuner påvirker Vesthimmerland.

- Det eneste, det giver os er, at eleverne i 5. til 8. klasse kan komme i skole igen. Det er ikke fordi vi vil være nogle skarn, men der skal altså mere til før det batter, er hans vurdering.

Vesthimmerland hænger kun fast i de øvrige seks nedlukkede kommuner med en udstrakt finger. sådan ser det i hvert fald ud på et kort, hvor Aggersund akkurat holder fast i Jammerbugt på den anden side af Limfjorden. Og det er ikke den vej at den store trafik går.

Aalborg er nøglen

- Det, der kan give os noget, er når vi kan komme friere til Aalborg og også Viborg. Vi har rigtigt mange borgere der arbejder der, og vi har mange der pendler den anden vej. Det vil kunne mærkes, er Per Bach Laursens klare overbevisning.

Dermed er han på linje med blandt andre Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V) og Jammerbugts Mogens Gade (V), som også gør alt for at understrege, at man af hensyn til erhvervslivet skal åbne de syv kommuner op mod Aalborg.

Per Bach Laursen vil nødigt gøre sig klog på, hvornår sådan en åbning er sundhedsmæssig forsvarlig. Men han har ikke fået nogle argumenter for, at det ikke skulle kunne lade sig gøre, synes han. Slet ikke kommunens lave smittetryk taget i betragtning og det totale fravær af cluster 5-varianten i de mange tusinde nordjyske tests fra de sidste dage.

- Vi må kunne åbne for arbejdsmarkedet. Efter hvad jeg har fået at vide er det ikke på arbejdspladser den store smitte sker. Så må vi undvære julemarkeder i år. Og vi, der bor og arbejder i Vesthimmerland må kunne tage at blive inden for grænserne noget længere. Men jeg må sige, at vi savner en logik i det her, lyder det.

Enighed i byråd

Han gør også opmærksom på, at det ikke kun er produktion og service-virksomheder, der er hårdt ramt. Restaurationsbranchen lider også voldsomt under blokaden fra resten af Danmark. De må kun levere mad som take-away, men det kan også være et problem:

- Der har også meget personale uden for kommunegrænsen. Jeg er for eksempel blevet ringet op af en restaurant, hvor alle kokkene bor i Aalborg, nævner han.

Han kan til gengæld glæde sig over, at man i byrådet står sammen om at søge de strenge krav lempet.

- Vi presser på de steder vi kan. Andet kan vi ikke, siger borgmesteren.