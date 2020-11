Corona-humor: Jul pynter op på træls virus

AARS:Sølle og virusramt. Sådan stod landsdelens mest berømte juletræ indtil i går eftermiddag. Men så kom 15 elever forbi med en pose i hånden.

For fjerde år i træk har handelsstanden i Aars sat et usædvanligt grimt juletræ op midt i byen. Med sine falmede brune nåle levede det helt op til værdigheden. Men julepynt kan gøre underværker, og det havde eleverne hver deres bud på, som blev afsløret her.

Et hjerte syet af voksdug kan holde både til dansk julevejr og coronavirus.

Eleverne går på Aars Skoles linje for billedkunst. Men under nedlukningen spærrede coronaen dem inde hjemme. Dog ikke mere end at de kunne løse den hemmelige opgave.

- Vi fik en pose hver med en cykelslange, to voksduge, ståltråd og et lys. Og så måtte vi selv om, hvordan vi satte det sammen. Bare det blev til julepynt, der kunne komme op at hænge her, fortæller Cecilie Kvist Andersen fra 8. klasse.

Hun nikker hen mod træet, der var ved at blive klædt på i børnenes bedste ideer.

Genbrugs-corona-julekunst

Selv var hun endt med at flette to julehjerter af voksdugen og skabe en stjerne med batteristyret lys i. Det kom op at hænge mellem de andre børns bud på hvordan opgaven "lys i mørket" kunne se ud i genbrugsmaterialer.

Skoleinspektør Søren Toft Mølgaard var fulgt med børnene ned til kirketorvet, hvor de hver hængte tre stykker hjemmelavet jule-genbrug-corona-kunst op. Han var godt tilfreds med resultatet:

Sådan. Skoleinspektør Søren Toft Mølgaard satte også den opfindsomme pynt på plads.

- Det er en kreativ opgave, de har løst godt. Og så giver det dem også et ejerskab til træet her byen, sagde han, og gav også en hånd med ved ophængningen.

Mr. Juletræ tilfreds

Jørgen Sørensen, handelstandens Mr. Juletræ og ophavsmand til traditionen, havde intet vidst om resultatet inden han så børnene hive pynten op af poserne. Han var godt tilfreds med hvad han så:

- Jeg synes det er pænt, det de er kommet med. Og så lægger jeg mærke til, at det er lavet af nogle materialer, der kan holde til vejret, lød bedømmelsen fra den praktiske mand.

Hver af de op mod 50 juledekorationer har et lys med batteri i sig, der skulle kunne holde til hen over jul. Om de så kan opfylde de flestes store juleønske: At komme af med coronavirussen, må vi vente og se.