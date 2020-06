Corona i Farsø: 16 medarbejdere sendt hjem efter operation på coronasmittet patient

FARSØ:16 medarbejdere på Aalborg Universitetshospital, Farsø, er sat i coronakarantæne, efter at man tirsdag opererede en coronasmittet patient. Vedkommende var blevet testet inden operationen, men svaret forelå ikke, så man testede igen efter operationen og det viste, at patienten var smittet med corona.

Farsø Sygehus vil ikke kommentere hændelsen, men henviser til regionens pressetjeneste, der fremsender denne udtalelse fra lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt.

- Patienten blev testet tre dage før operationen. Selve prøvesvaret forelå ikke inden operationen, og vi har derfor fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, der betyder at vi skal og bør operere patienten på trods af det manglende prøvesvar. Da patienten skulle udskrives efterfølgende, blev der foretaget en ny test. Denne viste sig at være positiv, og det er på den baggrund, at vi nu har iværksat smitteopsporing.

Medarbejdere i det nordjyske sundhedsvæsen fortæller - anonymt, men uafhængig af hinanden - at den positive test forelå natten til torsdag, hvorefter personale inden blev bedt om ikke at møde torsdag eller blev sendt hjem.

Udover de 16 medarbejdere, der er sendt hjem, fordi var i tæt kontakt med patienten, skal øvrigt personale på sengeafsnittet testes. Derudover er anden patient isoleret - ud fra et forsigtighedsprincip, oplyser regionen.

- Der følger nu et stort arbejde med at teste medarbejderne og sikre, at smitten bliver inddæmmet. Alt personale og medpatienten er torsdag blevet testet og skal blive hjemme indtil en ny test om på fjerdedagen er negativ. Herefter skal personalet igen testes på sjettedagen, hedder det fra Michael Braüner Schmidt, som bebuder, at sagen "følges tæt".

- Vi håber selvfølgelig, at smitten allerede er inddæmmet – nu tester vi i hvert fald alle relevante kontakter og følger løbende op herpå, siger han.