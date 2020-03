Corona-krisen på vej på museum

VESTHIMMERLAND:Selv om den langtfra er ovre - og måske kun lige begyndt - så er verdens mest berygtede virus på vej til at blive udstillet mellem flinteknive, hestevogne og søndagstøj fra 1800-tallet.

I hvert fald på Vesthimmerlands Museum, der har sendt to museumsinspektører i felten bevæbnet med kameraer for at forevige hvordan danskerne lever lige nu.

Forkant med historien

- Det er jo en helt ekstraordinær situation, som jeg er sikker på at vi kommer til at snakke om i mange år. Foråret 2020 kommer til at gå over i historien. Vi vil gerne dokumentere tingene, mens de sker, fortæller en af de to museumsinspektører, Maria Hagstrup.

Normalt er hun og kollegerne på bagkant, når de skal dokumentere livet for hundreder af år siden. Men her er man for en gangs skyld et skridt foran udviklingen.

Museet beder også folk i Vesthimmerland om at skrive til dem om deres oplevelser, sende billeder og lignende af den hverdag, der pludselig er blevet helt anderledes.

Det må gerne være kort. Men også gerne langt.

Sære skilte

- Mange skal pludselig arbejde hjemme samtidig med at de måske skal passe børn. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at nogen sendte os et skoleskema for disse dage, der viser, hvordan man underviste børnene sammen med de andre ting, man skulle gøre, nævner Maria Hagstrup.

Andre motiver kunne for eksempel være et mundbind, en hjemmearbejdsplads, børneleg eller et af de skilte, der er dukket op. Måske et der melder lukket på grund af virus, eller et der beder kunder om at holde afstand, nævner hun.

Tungere genstande end en mail tager man desværre ikke imod før krisen er ovre. For selvfølgelig er museet underlagt samme restriktioner som resten af samfundet.

Selv drog Maria Hagstrup torsdag på togt i Ranums corona-verden nær hjemmet, og derfra videre til Løgstør. Kollegaen Kim Iversen gik patrulje gennem Aars for at dokumentere Kimbrerbyen under coronaens hårde styre. Senere kommer de til andre dele af kommunen.

Planen for begge er blandt andet at få billeder af tomme gader og lukkede butikker.

- Ingen har jo oplevet noget lignende siden anden verdenskrig. Det her er virkelig noget vi må interessere os for, siger museumsinspektøren.