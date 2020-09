Corona-lukket: Børnehave opdagede tre smittede efter massive influenza-symptomer

TERNDRUP:Tre positive corona-tests hos medarbejdere har fået den private integrerede institution Huset i Skoven til at holde lukket ugen ud.

Testen for covid 19 blev sat i gang mandag efter at syv ud af ni medarbejdere meldte om corona-lignende symptomer. I samråd med en læge besluttede ledelse og bestyrelse at lade alle teste, og det kan man kun være glade for i dag.

Vi holder institutionen lukket indtil vi har fået svar på alle prøverne Hanne Marko Christensen, lederen, Huset i Skoven, Terndrup

Først viste en ansat sig at være såkaldt rest-smittebærer. Det vil sige at vedkommende har haft sygdommen og kan smitte andre uden selv at være syg. Siden viste der sig at være en til rest-smittebærer. Og en tredje viste sig efter test at være både covid-19- positiv og syg.

- Vi holder institutionen lukket indtil vi har fået svar på alle prøverne. Vi håber at de er negative og at vi kan åbne igen på mandag, fortæller lederen af Huset i Skoven, Hanne Marko Christensen.

Mangler stadig svar

Udfordringen er blandt andet, at man skal være nok personale til at passe børnene. Og er syv af ni fortsat syge af den ene eller anden grund, må man nok til at kalde udfordringen for et problem.

Oprindeligt var det ventet, at Huset i Skoven kunne have åbnet tidligere i denne uge, men det trækker ud med at få de sidste svar på testene, forklarer Hanne Marko Christensen. Hun er til gengæld rigtigt glad for det gode interne samarbejde i institutionen, der tog fat om sagen, lige da den blev synlig.

Det private Huset i Skoven blev opført i 2010 og kan i dag rumme 40 børn fra 24 ugers-alderen og frem til skolestart. Børnene kommer fra en radius af cirka 30 minutters kørsel fra indgangen.