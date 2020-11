Corona-pip: - Trak i Dannebrogstøj og lavede musikvideo, mens landets grimmeste juletræ blev sat op

AARS:- Hvor corona-kedeligt må det hele lige have lov at blive, før man selv må gøre noget ved det?

Det spørgsmål stiller man sig i Aars.

Her er Gregers K. Haislund, der er indehaver af hvidevarebutikken Hvidt og Frit, med egne ord ved at få corona-pip. Derfor har han sluppet gækken løs i et forsøg på lidt opmuntring i en mørk og svær tid.

Gregers K. Haislund er trukket i Dannebrogstøj, og sammen med den unge sangerinde Nikita Elvervind er han gået på youtube med en musikvideo, der gerne skal få smilet frem - samtidig med han siger tak til de lokale, der handler hos ham i en svær tid.

Indehaveren af hvidevarebutikken Hvidt og Frit, Gregers K. Haislund er trukket i dannebrogstøj og er gået på youtube i en musikvideo. I et forsøg for at lave lidt lys i en mørk corona-tid.

- Tak, nu får I til gengæld en skør video, der gerne skulle give et smil læben, siger Gregers K. Haislund, som med egne ord har forsøgt at tænke lidt ud af boksen, mens hans butik - som mange andre erhverv - er på rutsjebanetur her under Coronatiden.

Torsdag præcis kl. 10 lancerede han derfor musikvideoen på Youtube.

- Vi kan da hverken have at Corona eller snakken om at handelslivet i de mindre provinsbyer er en uddøende race dikterer vores fremtid.

- Vi lever efter devisen ”gør nu noget og gerne noget anderledes”, og jeg vil hellere komme galt afsted end slet ikke at komme afsted, lød det fra Gregers K. Haislund, da han trykkede på knappen og lagde sin musikvideo på Youtube, så hele verden kan se ham stå i dannebrogstøj i virksomhedens egen ”hvidevare sang”.

I videoen er der aktiveret en slangetæmmer, 30 dansende børn, professionel sanger og fotograf, samt lyd og lys til en mindre musikfestival.

- Ha, ha, - ja, vi har taget den helt derud, hvor man ikke troede, at en hvidevarebutik ville komme. Vi gør det for at skabe en oplevelse, griner Gregers K. Haislund, der håber, at videoen også kan være med til at sætte ekstra fokus på handelslivet i Aars.

- Vi er jo i byen kendt for at lave nogle lidt kuriøse ting, f.eks. har vi i byen i år - som de tidligere år - også verdens grimmeste juletræ. Det får vi også i år, lød det fra Gregers K. Haislund, da han uploadede sin video.

Landets grimmeste juletræ står igen i Aars. Foto: Henrik Bo

Og Gregers K. Haislund har ret. Ikke langt fra hans hvidevarebutik har handelsstandsforeningen igen fundet frem til en seriøs kandidat til titlen som landets grimmeste juletræ. Det sker for fjerde år i træk.

Aars fik i 2017 stor opmærksomhed for et grimt juletræ, som var blevet sat op ved en fejl - og det blev startskud til, at de handlende lige siden har gjort alt for hvert år at finde en rædsel af et juletræ.

I år har byen i bedste corona-stil opstillet et virus-træ.

Jørgen Sørensen, fra Aars handelstandsforening satte - stort set samtidig med Gregers K. Haislund lagde sin video på nettet - det nye juletræ op på byens torv.

- Det har stået hos en mand på Roldvej ved Aars, og han sagde ja, da vi spurgte, om vi måtte få det. Nålene er røde, og det har en eller anden form for gran-virus. Der knækkede et par grene under transporten ude fra skoven, men det gjorde bare, at det bliver endnu lettere at tage titlen igen. Det er et oplagt virustræ, griner Jørgen Sørensen.

Han havde egentlig aftalt med Aars skole, at eleverne herfra skal dekorere træet med coronavirus-inspireret pynt lige efter der i den kommende weekend bliver sat julelys på træet.

Juletræet er allere de gået ud - det har fået virus. Foto: Henrik Bo

- Eleverne i 5.-8. klasserne er jo sendt hjem, men jeg har aftalt med skolelederen, at det vist kan lade sig gøre at få pyntet træet engang i den sidste uge i november, siger Jørgen Sørensen.

Han har det dejligt med at kunne give folk en godt grin igen i år. Også selvom det ikke er alle, der synes lige godt om idéen med at landets grimmeste juletræ absolut skal stå i midt i Aars hvert år.

- Jeg synes, vi trænger til et smil, siger han.