Corona sender messecenter til tælling: Står til stort økonomisk tab

VESTHIMMERLAND:Marts måned 2020 kommer givetvis til at stå skarpt i Brian Ottes hukommelse i mange år frem.

Det kan direktøren for Messecenter Vesthimmerland allerede nu med sikkerhed fastslå oven på, hvad der vist roligt kan betegnes som en ren rædselsuge for udstillings- og messebranchen.

- Endnu er det svært ved at vurdere, hvor meget den samlede regning for de mange aflysninger og udsættelser løber op i, da det i høj grad afhænger af, hvor lang tid vores land skal være mere eller mindre i undtagelsestilstand.

- Men vi snakker adskillige hundrede tusinde i mistet indtjening, lyder den foreløbige melding fra en tydeligt bekymret messecenterdirektør i Aars.

Allerede i slutningen af februar fulgte direktøren for Messecenter Vesthimmerland bekymret med i udviklingen af Corona-smitte i Europa og i Danmark.

- På kontoret snakkede vi løbende om, at denne smitte godt kunne have en betydning for de mange arrangementer, som stod foran os i foråret, som traditionelt er vores absolutte højsæson.

- Men vores bekymring kan dog langt fra måle sig med den virkelighed, som vi står midt i nu, efter at statsminister Mette Frederiksen fredag 6. marts forbød større arrangementer med flere end 1.000 deltagere.

- Og udfordringerne er blot blevet endnu større, efter at statsministeren onsdag 11. marts på det nærmeste lukkede Danmark ned, konstaterer Brian Otte.

Sammen med styregruppen bag den planlagte ”Forår I Himmerland”-messe besluttede messecenteret hurtigt at udsætte forårsmessen til efteråret.

Efterfølgende er en planlagt vandværksmesse 27. marts, som messecenteret arrangerer i samarbejde med brancheforeningen Danske Vandværker, blevet udskudt. Foreløbig indtil 19. juni.

Liv i Byen – kæmpebanko 29. marts er aflyst, og der arbejdes i øjeblikket på at finde en ny dato i løbet af sommeren.

Kreativ Forårs Hobby og Nordjysk Kniplemesse flytter, som det ligger nu, fra starten af april til weekenden 13. -14. juni.

Det traditionsrige Lions Loppemarked flytter fra slutningen af april til weekenden 29.–30. august.

Ældrefest 6. maj er aflyst, og planlægges nu gennemført på en ny dato efter sommerferien, og Restaurant Messen i Messecenteret har indtil videre aflyst de første 20–30 arrangementer af forskellig størrelse, det være sig møder, generalforsamlinger, konferencer, fester, farlig fredag, mad ud af huset etc. etc.