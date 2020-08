Corona-virus tvinger stort dyrskue til aflysning

AARS:Den store usikkerhed der er omkring corona-virus har nu fået arrangørerne til at aflyse årets sidste store dyrskue i Nordjylland.

Kimbrerskuet, der har været afholdt uafbrudt siden 1980 kommer derfor ikke til at slå dørene op den 2. til 4. oktober.

- Vi havde en klar forventning om at genoplukningens fase 4 ville følge den plan, som myndighederne lagde ud i foråret. Vi må dog erkende, at det ikke er tilfældet, hvorfor vi tager konsekvenserne af dette nu, siger formanden for Kimbrerskuet, Ulrik Lund.

Umuligt i praksis

I starten af august meddelte skuet ellers at man ville åbne i en reduceret form. Men siden da er der dukket smitte op flere steder i Danmark og restriktioner blevet strammet flere steder.

- Situationen ændrer sig stort set dag for dag. Med de nye smitteudbrud, som vi ser rundt om i Jylland, er vi meget bekymret for udviklingen den næste månedstid, fortsætter Ulrik Lund.

Kimbrerskuets bestyrelse har ellers kæmpet for at finde en måde, hvor man kunne gennemføre de normalt festlige dage på en betryggende måde. Men man vurderer, at det er umuligt at gøre i praksis.

Aflysning ikke svær

Direktør Brian Otte i Messecenter Vesthimmerland er – ligesom de øvrige medlemmer af

styregruppen – rigtig ærgerlig over at det er nødvendigt at aflyse dette års Kimbrerskue.

- Alle er imidlertid enige om, at det er det rigtige at gøre i denne situation. Sikkerhed og tryghed

kommer forud for alt andet, og når vi ikke er 100 procent trygge ved at vi kan håndtere sikkerheden blandt dyrene, som vi skal – ja så er beslutningen om aflysning egentlig ikke så svær, siger Brian Otte.

Arrangørerne kunne dog glæde sig over, at at der har været stor opbakning til Kimbrerskuet. Både når det gælder udstillerne af dyr og af maskiner Derfor arbejder man nu videre med at få Kimbrerskuet til at åbne i efteråret 2021.