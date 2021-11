Covid-19 kunne ikke holde Gitte og Jeppe fra stemmeboksen: Ellers kan vi jo ikke brokke os

AARS:I de seneste syv dage er 165 af de 36.325 borgere i Vesthimmerlands Kommune blevet testet positive for covid-19.

To af dem er Gitte Fuglsang og Jeppe Larsen fra Aars.

I syv dage har kæresteparret ligget underdrejet uden mulighed for at passe deres respektive jobs som henholdsvis selvstændig frisør og indehaver af en maskinstation, men de var begge stålsatte på at møde op for at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget.

- Det er vi nødt til. Det gælder vores kommune, og hvis vi vil have noget at brokke os over eller have en mening om bagefter, så er vi også nødt til at stemme. Vi er ikke politisk engagerede i den forstand, men vi er selvstændige begge to, og vi har en mening om tingene, lyder det fra en hostende Gitte Fuglsang.

Gitte Fuglsang og Jeppe Larsen med mundbind, sprit på hænderne og handsker på vej ind gennem vinduet er snart klædt på til at sætte deres kryds ved valget i Messecenter Vesthimmerland. Foto: Henrik Bo

Selv om parret begge har fået det markant bedre end i starten af sygdomsforløbet, er de begge stadig ramt af symptomer. Teknisk set er de derfor stadig underlagt et krav om isolation, men der er ikke hjemmel i lovgivningen til at afvise vælgere, som på trods af smitsom sygdom insisterer på deres demokratiske ret til at stemme.

For at sikre den ret for den covid-19 ramte del af vælgerkorpset på knap 4,7 millioner borgere, der kan stemme ved tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg, er der ved samtlige 1383 valgsteder i landets 98 kommuner mulighed for at sætte sit kryds under sikre forhold udendørs.

Således også i Aars, hvor Gitte Fuglsang og Jeppe Larsen mødte op ved Messecenter Vesthimmerland kl. 9.45. Her var der sågar reserveret parkeringspladser til vælgere i deres situation, og vel fremme var parret instrueret i at ringe til et telefonnummer, hvorefter to valgtilforordnede iført værnemidler kom hen til deres bil med stemmesedler og stemmeurne.

Der blev ikke rørt ved stemmeboksen, da det covid-19-ramte par afgav deres stemme. Foto: Henrik Bo

- Vi havde selvfølgelig mundbind på, og så fik vi handsker på, de havde med ud. Kuglepen havde vi selv med, men sådan en havde de også med ud. Så skulle vi sætte vores kryds, mens de vendte ryggen til. Derefter puttede vi selv stemmesedlerne i boksen, som vi selvfølgelig ikke måtte røre ved, fortæller Gitte Fuglsang om den specielle, men også gode oplevelse.

- Vi følte os virkelig velkomne og godt taget imod, og de sagde tak for, at vi kom og stemte, fortæller Gitte Fuglsang, der trods smitte, værnemidler og praktiske foranstaltninger oplevede den lidt usædvanlige stemmeafgivning som helt uproblematisk.

Stemmesedlerne blev afleveret uden at røre ved stemmeboksen - for en sikkerheds skyld. Foto: Henrik Bo

Og så sidder hun alligevel med en tanke om, at det i en digital tidsalder bør kunne gøres endnu mere smidigt, hvis en valghandling en anden gang sker samtidig med en alvorlig smittesituation.

- Vi har jo vores NemID. Jeg tænker, det kunne være rimeligt simpelt - og måske endda også mere sikkert for dem, der står og skal tage imod vores stemmer, siger Gitte Fuglsang.