Cyklist kørt ned: Bragt til sygehus med eskorte

AARS:En kvinde på cykel blev onsdag eftermiddag kørt ned i krydset ved Jyllandsgade og Asservej i Aars.

- Der er en bil, som ikke overholder sin vigepligt og derfor rammer en kvindelig cyklist, der slår sit hoved i forbindelse med sammenstødet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Politiet fik alarmen klokken 15.17.

- I første omgang blev der sendt en lægehelikopter afsted, men den blev afmeldt igen og tilskadekomne blev i stedet kørt til sygehuset i Aalborg med eskorte. Hun har været ved bevidsthed under hele turen, fortæller vagtchefen, der i skrivende stund hverken har oplysninger om kvindens alder eller tilstand.

Føreren af bilen var en 27-årig mand fra Skive-egnen. Han vil blive sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.