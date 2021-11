Dårligt nyt efter undersøgelse af uhelds-færge

HVALPSUND:Der er dårligt nyt til alle, der skal sejle med færgen mellem Hvalpsund og Sundsøre.

Færgen "Sleipner", som gik på grund ud for Sundsøre torsdag morgen, har fået beskadiget rorpropellen, så færgen kommer ikke til at sejle igen de nærmeste dage.

Hele rorpropel-delen er sendt til undersøgelse hos et firma i Esbjerg, og det betyder stop for sejladsen både fredag og weekenden over.

- Færgen kom allertidligst ud at sejle igen mandag, vurderer overfartsleder Flemming Thomasen.

Flere uheld

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart har været ramt af flere uheld den seneste tid.

26. oktober røg en lastbil med anhænger i vandet fra færgen "Mary" lige ud for færgelejet i Hvalpsund. Broklappen på færgen blev beskadiget, og "Mary" blev sendt på værft. Der går yderligere to uger, inden den er sejlklar igen.

I stedet har Hvalpsund-Sundsøre Færgefart lånt reservefærgen "Sleipner" fra Fur-overfarten, men torsdag aften gik det også galt for den færge. Et motoruheld betød, at færgen drev ind mod land og gik på grund ved Sundsøre, og undervejs blev propellen viklet ind i i en ruse.

Selve propellen er beskadig af en sten, og muligvis er der sket yderligere skade på rorpropel-delen.

Undersøgt af dykkere

Til gengæld er der ikke konstateret skader på skibets skrog, som er blevet undersøgt af dykkere, oplyser Flemming Thomasen.

På Facebook skriver Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S fredag aften, at "reparationen af Sleipner fortsætter i morgen. Sejladsen vil derfor være indstillet hele lørdagen. Vi ved endnu ikke, om vi kan sejle søndag, så hold endelig øje med opdateringer."

