Dækfirma i brand: Luk døre og vinduer!

FARSØ:Der er torsdag eftermiddag kort før kl. 16 udbrudt brand på virksomheden Imdex A/S i den nordlige del af Farsø.

Tyk, sort røg driver lige nu ind over byen, og røgen er lige nu så kraftig, at Nordjyllands Politi på Twitter opfordrer folk i området til at lukke døre og vinduer.

Brand i industribygning Holmevej 13, Farsø. Alle er ude af bygningen. Kraftig sort røg driver ind over byen. Luk døre og vinduer. Beredskabet og Politiet er på stedet. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 29, 2022

Virksomheden forarbejder gamle dæk fra personbiler og større køretøjer til en lang række andre produkter som for eksempel kunstgræsbaner, gummiasfalt og faldunderlag.

Det er ikke første gang i år, Imdex bliver ramt af brand i sine bygninger. Det skete også så sent som 18. juni.

Virksomheden Imdex A/S er brudt i brand, og ilden sender tyk, sort røg ind over Farsø. Foto: Jan Pedersen

Opdateres