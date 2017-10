Dagene er talte for Aars’ gamle rådhus

AARS: Så er det formelle på plads - nu kan entreprenørerne godt begynde at spidse pennen og fylde diesel på bulldozerne.

Byrådet i Vesthimmerland har nemlig nu officielt frigivet 2,8 mio. kr., der skal bruges til at rive det gamle rådhus i midtbyen i Aars ned.

Det sker efter at politikerne i budgetforliget for nylig besluttede, at rådhuset skal væk.

Nedrivningen var på som et særskilt punkt, da byrådet torsdag mødtes til sit ordinære oktober-møde, og her blev de 2,8 mio. kr. frigivet.

Det bliver efter en køreplan, som administrationen har lagt. Det betyder, at man kommer til at bruge de samme retningslinjer, som når Vesthimmerlands Kommune nedriver ejendommen med midler fra den såkaldte Landsbypulje. Dog kun med denne ene ejendom i puljen.

Proceduren for nedrivningen bliver, at kommunen i samarbejde med rådgiver DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S første screener ejendommen for miljøfarlige stoffer.

Efter screeningen inviteres fire prækvalificerede entreprenører til at afgive tilbud på nedrivningsopgaven. Herefter orienteres økonomiudvalget om den valgte entreprenør samt resultat for udbuddet. Herefter sættes nedrivningen af ejendommen i værk.

Rådhuset består af to sammenbyggende ejendommen, hvor den ene er ejet af Jutlander Bank A/S og den anden af Vesthimmerlands Kommune.

Inden nedrivningen af Vesthimmerlands Kommunes del af den samlede bygning skal der gennemføres en dialog med banken om, hvad der skal ske med deres bygning.

Ønsker Jutlander Bank at ikke at nedrive sin del af bygningen, så skal der bygges en ny ydermur.