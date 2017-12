Ny gruppeformand skal genrejse Konservative

VESTHIMMERLAND: Når byrådet træder sammen i det nye år, så har de syv konservative medlemmer fået en ny gruppeformand.

Det skulle den, da den nuværende - Pia Buus Pinstrup - ikke opnåede genvalg, og nu bliver det den 47-årige gårdejer Henrik Dalgaard der overtager funktionen som samlende figur.

Henrik Dalgaard er i den nuværende periode formand for børne- og skoleudvalget og har i efterhånden mange år også haft flere tillidsposter inden for landbruget.

Han blev valgt ind i byrådet første gang i 2009 og fik dengang som nyvalgt posten som formand for fritids- og kulturudvalget.

Det er første gang Henrik Dalgaard er gruppeformand og skal altså være en af de centrale til at støbe kuglerne for partiet, der for første gang i Vesthimmerlands historie står helt uden formandsposter i byrådets udvalg.