Kvadratmeterprisen er helt i bund: Her ligger Danmarks billigste vej

At Danmarks dyreste villaveje ligger i whisky-bæltet nord for København, i Skodsborg, Charlottenlund og Klampenborg - det kan vist ikke komme bag på ret mange.

Noget mere overraskende er det sikkert for de fleste - i hvert fald i Vesthimmerland - at landets billigste villavej skulle være Løgstørvej, som udgår fra Aars og via Haubro munder ud i Hornumbrovej - kort før rundkørslen ved Vester Hornum.

Tallene stammer fra boligsiden, Boliga, som netop har gjort op, at der i 2021 er solgt i alt seks huse på Løgstørvej til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige knap 2800 kroner.

Dermed indtager Løgstørvej aktuelt placeringen som ”landets billigste vej” foran Tårsvej i Harpelund og Vestre Landevej i Stokkemarke. De gennemsnitlige salgspriser på de to veje på Lolland lå i 2021 på hhv. 3.265 og 3.288 kr/kvm.

Seks huse langs Løgstørvej blev i 2021 solgt til en gennemsnitlig pris på lige knap 2800 kr. pr. kvadratmeter, men ifølge ejendomsmægler Thomas Lilleris, Danbolig i Aars, fortæller det langt fra hele sandheden om boligmarkedet i Haubro. - Vi har andre områder i Vesthimmerland, hvor det gennemsnitligt er endda noget billigere at købe hus, end det er i Haubro, siger han. Foto: Bo Lehm

En lav kvadratmeterpris signalerer normalt udkants-Danmark, fraflytning og tristesse. Fænomener, man ellers ikke normalt forbinder med Aars og nærmeste omegn.

Og hos Danbolig i Aars er ejendomsmægler Thomas Lilleris da også noget forundret over den lidet flatterende placering, som Løgstørvej indtager i Boligas opgørelse over landets billigste veje.

- Jeg kan godt se, at der i 2021 blev solgt nogle rigtig billige huse på Løgstørvej i Haubro, og jeg anfægter som sådan ikke, at Boligas tal er reelle nok.

- Samtidig vil jeg dog - med mit kendskab til det lokale boligmarked - hævde, at der er tale om et tilfældigt øjebliksbillede, der ikke fortæller hele sandheden.

- Vi har andre områder i Vesthimmerland, hvor det gennemsnitligt er endda noget billigere at købe hus, end det er i Haubro, som på mange måder er en rigtig fin by med efterskole, friskole og kiosk - beliggende blot få minutters kørsel fra Aars.

- Og der er da også det seneste år blevet solgt villaer i Haubro til priser på over 10.000 kr. pr kvadratmeter, fremhæver Thomas Lilleris.

Fra en pris på 10.000 kr. pr. kvadratmeter er der dog stadig et pænt stykke vej op til de priser, der bliver handlet huse til på Strandvejen nord for København.

På landets dyreste vej, Strandvejen i Klampenborg, blev der i 2021 solgt seks villaer til en gennemsnitlig kvadratmeterpris til lige under 105.000 kr. pr. kvadratmeter. Det svarer til en pris på 21 millioner kroner for en rummelig villa på 200 kvadratmeter.

For landet som helhed lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris i 2021 på lige godt 18.000 kroner.