Danmarks grimmeste juletræ bliver stående

AARS: Først var det der. Så skulle det fjernes, fordi det var for grimt. Og nu får det så alligevel lov til at blive stående, fordi det er så grimt. Det skriver TV2 Nord mandag aften.

Det hele begyndte med at Facebook-opslag, der siden bredte sig som en steppebrand: Danmarks grimmeste juletræ står i Aars. Kønt er det da heller ikke, og i første omgang besluttede Aars Handelsstandsforening da også at finde et nyt, fordi man ikke ville have det prædikat siddende på sig.

Men massiv omtale i både danske og udenlandske medier får nu handelsstandsforeningen til at ændre mening; dårlig omtale er måske bedre end ingen omtale.

Planen er nu, at 120 børnehavebørn skal pynte træet.

- Så 1. december vil det det træ, som nogle mener er en rædsel, blive det smukkeste træ, siger Theresa Berg Andersen fra Lille Madsens Hus til TV2 Nord.