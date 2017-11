Danmarks grimmeste juletræ står til udskiftning

AARS: Danmarks - formentlig - grimmeste juletræ bliver skiftet ud tirsdag.

- Ja, vi har ikke været så heldige, så vi må nok i skoven for at finde et nyt, lyder det fra næstformanden i Aars Handelsstandsforening, Karina Højbjerg, efter Kimbrerbyen et blevet Danmarksberømt for at have sat et juletræ op på Kirketorvet, der har fået debatten til at eksplodere på facebook.

- Få det dog ned, man nænner ikke at dele fotos af træet, hold kæft, hvor er det sørgerligt, det må være en aprilsnar, lyder det fra nogle af de langt over 400 facebook-brugere, som mandag formiddag havde kommenteret handelsstandsforeningens valg af juletræ.

- Man kan godt undre sig lidt over, at folk kan finde på at flippe sådan ud over et juletræ, men, ja, indrømmet, det er godt nok heller ikke et særligt flot træ. For nu at sige det pænt, lyder det fra Karina Højbjerg, som selv var ved at tabe næse og mund, da hun søndag formiddag så træet stå på torvet ikke langt fra, hvor hun selv driver forretning.

- Min mand var ved bageren og slog sig på lårene, da han kom hjem og fortalte om træet.

- Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Dem der har fældet træet har måske tænkt, at det var en grim ælling, der blev til en flot savne, når det fik lys på, men det skete så bare ikke, siger Karina Højbjerg, der godt kunne have været fristet til at lade træet stå. Ud fra devisen om, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale.