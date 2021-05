Her skal Dannie Druehylds mindesmærke ligge

REBILD:Den folkekære og naturelskende heks Dannie Druehylds død har samlet mennesker fra nær og fjern, som alle vil ære Dannie en sidste gang med et solidt aftryk på den natur og jord, hun elskede.

Det har Tina Syssel Weiss, som startede en indsamling, der skulle minde Dannie Druehyld, i den grad mærket. For i søndags nåede donationen op på 150.000 kroner, og den ramte dermed beløbsgrænsen på MobilePay.

Naturfonden tilbød at hjælpe med indsamlingen, og det lyder nu, at den har nærmet sig 200.000 kroner.

Pengene skal bruges til at købe et stykke jord, som bliver permanent natur, der skal stå i Dannie Druehylds minde.

Naturstykket, som skal minde heksen, er nu fundet, og det bliver ved Villestrup Å syd for Rold Skov. Her har Naturfonden købt 75 hektar tidligere marker og enge for et beløb på omkring 6,5 millioner kroner.

Området kommer til at hedde Villestrup Enge.

Det bliver i dette naturområde, som kommer til at hedde Villestrup Enge, at Dannie Druehyld bliver æret med sit eget stykke natur. Foto: Jesper Edvardsen

Og det er her, at indsamlingen kommer ind i billedet. Jo flere penge der bliver samlet ind, jo større bliver Dannie Druehylds mindesmærke.

Den endelige placering af Dannies område på det 75 hektar store naturareal er endnu ikke fundet.

- Vi er glade for, at der er kommet en donation til dette område. Vi vil i god ro og mag, med dem som stod Dannie nær, finde ud af, hvordan vi bedst muligt får omsat de midler, som er kommet ind, til en god markering af Dannies minde, siger direktøren for fonden, Flemming Nielsen.

Naturfonden har købt disse 75 hektar jord, hvoraf et endnu ukendt areal vil blive købt i Dannie Druehylds navn. Foto: Naturfonden

Tina Syssel Weiss er dybt berørt over, at det er lykkedes at finde og købe et stykke natur, som kan vokse vildt i Dannies minde.

- Det er fantastisk, at vi nu får et naturområde, hvor vi kan mindes Dannie med ritualer og i hendes ånd. Det er mere, end vi nogensinde havde forestillet os. Det er dybt rørende, lyder det fra Tina Syssel Weiss.