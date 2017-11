Dansetrup VM-klar

AARS: Torsdag morgen drager 50 raske dansere fra Dance & Stage i Aars af sted til VM i Show Production i Riesa i det tidligere Østtyskland.

Stemningen er høj, spændingen er stor, og de 50 dansere på mellem 10 og 25 år står så ubetinget foran deres - indtil videre - største danseoplevelse.

Med sig har de instruktører og familie, så i alt er 115 personer med i busserne, som torsdag afgår fra Aars med kurs mod Riesa.

Fredag middag skal scenen prøves af for første gang, og fredag eftermiddag går det løs med selve Production-turneringen. Går Dance & Stage-danserne videre, skal de danse finale igen samme aften.

På forhånd er danserne indstillet på, at de kommer i skrap konkurrence. De forskellige østlande har en helt særlig selvdisciplin og tradition for perfektionisme, opøvet gennem hård tekniktræning.

- Det er noget, vi godt kan lære noget af i Danmark. Uden at vi dermed giver køb på vores danseglæde og den mere stemningsprægede undervisning med varme og hjerterum, siger instruktør og indehaver af Dance & Stage, Louise Hejlskov,

og fortsætter;

- Nu skal vi ned og vise danserne, hvad endnu mere tekniktræning kan føre til, og lur mig om de ikke kommer hjem med glubende appetit på området. Vi er klar til at "få tæsk". Vores Toy Story-team er i konstant udvikling, og vi er vildt stolte af vores dansenummer, lyder det fra Louise Hejlskov inden de kommende dages VM-debut.

Dance & Stage har på forhånd ikke sat sig et bestemt mål med VM-deltagelsen.

- Det kunne selvfølgelig være rart ikke at være nummer sidst, men vi husker samtidig på, at det aldrig vil være en rigtig sidsteplads - det er derimod en sejr som nummer 12 i hele Verden. Derfor er vores mål først og fremmest at have den fedeste danseoplevelse og vise, at vi har rykket os endnu mere siden DM i juni. Så må vi se hvor langt, det rækker, bemærker Louise Hejlskov.

Rejsen til Riesa har i øvrigt kun kunnet lade sig gennemføre takket være et yderst aktivt forældreråd, som har taget en ordentlig tørn med det praktiske, såsom rejseplanlægning og sponsorstøtte.