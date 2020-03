Datoerne på plads: Her kommer der borgermøder om lægevagten

NORDJYLLAND:Region Nordjylland inviterer nu officielt til borgermøder om lægevagten i Skagen, Brovst og Aars. Formålet er at informere om den nye aftale om lægevagten samt at gå i dialog med borgerne.

- Vi ønsker i regionens Akut- og Praksisudvalg, at indgå i en dialog efter de mange reaktioner, som er kommet fra mange interesserede borgere, og vi ser frem til at have en konstruktiv debat om blandt andet mulighederne for kompenserende tiltag i kølvandet på aftalen, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Der vil til borgermøderne også være en generel orientering om den nye lægevagtsaftale, ligesom de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil deltage og fortælle om baggrunden set fra deres perspektiv.

Den nye aftale indebærer, at lægevagten er lukket i Brovst, Skagen og Farsø. Dermed er det kun muligt fremover at blive tilset i Aalborg, Hjørring, Thisted, Hobro og Frederikshavn.

Tid og sted

Messecenter Vesthimmerland. Mandag 9. marts kl. 19-21

Skagen Kultur- og Fritidscenter. Tirsdag 10. marts kl. 19-21

Brovsthallen. Onsdag 11. marts kl. 19-21