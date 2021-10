- De er ved at brænde 20 mio. kr. af - helt unødigt !

VESTHIMMERLAND:- Her er ingen central styring fra en partiorganisation i København - vi er helt os selv!

Hverken VesthimmerlandsListens spidskandidat til kommunalvalget i Vesthimmerland, Kirsten Moesgaard, eller for den sags skyld de fire øvrige kandidater på listen, behøver tænke på centralt udstukne partilinjer i forbindelse med kommunalvalget 16. november.

Og det ser Kirsten Moesgaard som en kæmpe fordel for listen, der er den eneste lokalliste, som opstiller i Vesthimmerland.

Hun har selv noget at sammenligne med. Kirsten Moesgaard er nemlig tidligere medlem af den konservative byrådsgruppe i byrådet i Vesthimmerland.

Ved sidste kommunalvalg for fire år siden dannede hun imidlertid VesthimmerlandsListen - og blev valgt ind.

Hun har i den forløbne byrådsperiode været listens enlige repræsentant i det 27 mand store byråd i Vesthimmerland.

- Vi har ikke en bestemt ideologi eller en politisk retning dikteret. Vi kan nøjes med at koncentrere os om, hvordan vi gør det bedst at leve og bo i Vesthimmerland, lyder det fra Moesgaard, der vil prioritere kernevelfærd højt inden for ældre, skole og børneområdet.

VESTHIMMERLANDSLISTEN Kirsten Moesgaard, Farsø Thomas Jensen, Aars Jens Erik Laustsen, Løgstør Søren Virenfeldt, Farsø Sofie Bærentzen Krogholm, Farsø

- Gode arbejdspladser giver bosætning og indtægter til kommunen. Derfor er et godt klima for vores virksomheder afgørende, siger Moesgaard, der peger på vigtigheden af hurtig sagsbehandling på rådhuset. Ikke mindst når det kommer til byggesager.

- Hvis arbejdet kan gøres hurtigere og mere effektivt af andre, hvem siger så, at det behøver være kommunens egne folk, der sidder med f.eks. lokalplaner.

- Det kunne lige så godt være en landinspektør, der var hyret ind til den opgave. Dermed betaler man ikke for spildtid. Der betales for den ydelse, der leveres og ikke mere, siger Kirsten Moesgaard, der i samme åndedrag peger på et område, hvor der ifølge listen er udsigt til at blive brugt masser af ”unødige penge”.

Vesthimmerlands Forsyning, som er et selskab kommunen ejer 100 procent, barsler ifølge Moesgaard med et 650 kvadratmeter stor kontorbyggeri til 20 mio. kr. i Oudrup - lige ved kommunens store losseplads og deponi.

- Til sammenligning kan selskabet flytte ind i et moderne etplans kontorbyggeri lige ved siden af teknik- og miljøforvaltning for 7,9 mio. kr. I tilgift opnår vi sammenhæng mellem de to forbundne områder - teknik- og miljø og Kloakforsyningen.

- Det duer ikke, at blot fordi det er et selskab, så tror man, at der kan fyres unødvendige penge af. Der er jo i sidste ende kun forbrugerne til at betale, påpeger Moesgaard.

Fornuftig brug af midler er ifølge listens spidskandidat til gengæld f.eks. når der ofres kommunale kroner på at rydde det gamle mejeri i Farsø, så virksomheden Himmerlands Kød kan udvide med deraf følgende mange flere arbejdspladser, og når der ved lystbådehavnen i Hvalpsund bliver brugt penge på at gøre plads til 74 nye helårsbebyggelser.

Det samme peger hun på i Løgstør, hvor flytning af boldbanerne betyder, at der bliver plads til nye byggegrunde med udsigt over Limfjorden.

Når VesthimmerlandsListen kigger mod ældreområdet, tænkes der i mere frihed.

- Personalet i hjemmeplejen skal have friere rammer til at få lavet andet end det, der lige står på dagsedlen. Det hedder selv- og medbestemmelse. Vi kunne godt tænke os at ”hjemmeplejen blev sat mere fri” som Moesgaard udtrykker det.

Samme ønske har VesthimmerlandsListen for folkeskolerne og børneområdet i det hele taget.

- Lærerne skal i højere grad selv have lov at tilrettelægge undervisningen. Dermed får vi et højt engagement, langt større motivation og dermed bedre kvalitet, lyder listens tanker.