De konservative alene i verden

VESTHIMMERLAND: Ingen af de andre partier og lister gider lege med borgmester Knud Kristensen og de andre konservative i Vesthimmerland.

Sådan er status i Vesthimmerland efter der mandag var sidste chance for at indgå og anmelde valgforbund mellem lister og partier op til kommunalvalget tirsdag 21. november.

11 partier og lister stiller op til kommunalvalget i Vesthimmerland, og for at undgå stemmespild er det muligt for partierne og listerne at lave valgforbund, der er et valgteknisk samarbejde, som indgås mellem politiske partier eller lister for - udover at minimere stemmespild - også maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet.

Da fristen udløb mandag havde et rødt sammenrend af partierne Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre samt Retsforbundet anmeldt et valgforbund.

Og på den anden side af bordet har Venstre, Vesthimmerlandslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået et andet valgforbund.

Uden for valgforbund står Borgerlisten Vesthimmerland (med Ole Høgh Sørensen fra Løgstør på listen) samt Kommunisterne.

Mest bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at de konservative ikke har fundet nogen at gifte sig med. Ved det seneste kommunalvalg for fire år siden stod Venstre og Konservative nemlig sammen i et forsøg på at sikre stemmespild i den borgerlige lejr. Men det er altså ikke tilfældet denne gang.

- Vi har godt kunnet mærke, at der ikke var den store interesse for at være sammen med os, konstaterer Ernst Pinstrup, der er formand for de konservative i Vesthimmerland.

Han og de øvrige konservative kan godt mærke, at Venstres Per Bach Laursen denne gang benhårdt efter borgmesterposten efter partiet ved sidste valg missede den.

En aftale

Ved valget for fire år siden indgik Venstre en anden aftale med de konservative - om, at den af borgmesterkandidaterne, der fik flest stemmer også skulle besætte borgmesterposten. Knud Kristensen fik et rekordvalg 25 procent af de afgivne personlige stemmer. Han fik mange flere stemmer end Per Bach Laursen.

På et tidspunkt på valgnatten tilbage i 2013 havde Venstre godt mulighed for at snuppe borgmesterposten midt i forhandlingerne, men Per Bach Laursen valgte at overholde sin aftale med de konservative om at den borgmesterkandidat med de fleste stemmer skulle sætte sig i borgmesterstolen. Det betød, at Knud Kristensen kunne sætte sig i borgmesterstolen.

Per Bach Laursen fik efterfølgende heftig kritik fra sit bagland over, at han ikke havde hakket til, da muligheden bød sig.

Ingen aftale denne gang

Denne gang ligger der imidlertid ikke nogen aftale med de konservative, og der skal ikke den store ledvogtereksamen til for at se, at Venstre denne gang går benhårdt efter at få Per Bach Laursen ind som den nye borgmester i Vesthimmerland.

Derfor distancerer Venstre sig op til dette valg så meget fra de konservative som overhovedet muligt. Hvilket det manglende valgforbund også er et tydeligt udtryk for.

Nye græsgange

Det er inhabilitetssagerne omkring Knud Kristensen, der har fået Venstre til at søge andre græsgange.

Det har ikke været muligt at træffe Albert Veggerby, der er formand for Venstre i Vesthimmerland, for en kommentar, men Per Bach Laursen lægger ikke skjul på, at de betændte sager omkring borgmesterens habilitet og et deraf giftigt politisk klima har haft stor betydning.

- Nu er det jo godt sådan, at et valgforbund kun er af teknisk art. Men, ja, det er jo ikke den store hemmelighed, at forholdet mellem de konservative og Venstre i Vesthimmerland ikke er så godt som det har været, lyder det fra Per Bach Laursen.

Det får den konservative formand Ernst Pinstrup til at konstatere, at kommunalvalget bliver "de konservative alene i verden".

- Hvis vi skal beholde borgmesterposten, så kan det godt se ud som om, vi skal have 14 mandaters flertal alene. Det bliver nok lige svært nok, selvom vi er optimister. Men man kan da så håbe, at de borgerlige partier på valgaftenen og valgnatten besinder sig og finder sammen, siger Ernst Pinstrup, som frygter for "en rød borgmester" efter nytår.

- Det værste der kunne ske var da, at Socialdemokratiet ville kunne overtage borgmesterposten på valgnatten. Det ville da være en kæmpe katastrofe, lyder det fra den konservative formand, som ved, at der ligger en aftale mellem Venstre og Socialdemokratiet om, at det parti, der bliver størst ved valget, også skal have borgmesterposten.

Rødt valgforbund

Socialdemokratiet, SF, Radikale og Retsforbundet i Vesthimmerland har indgået valgforbund. I går lå der en underskrevet aftale fra de fire partier op til deadline.

- Valgforbundet er først og fremmest af teknisk karakter og handler om at undgå stemmespild i den venstre side af byrådssalen. Derudover mener partierne også at det er tid til en ny borgmester i Vesthimmerland, vi er derfor glade for at vi fire partier med det tekniske valgforbund sørger for at ingen stemme bliver tabt, siger Karen Clausager, formand for SF Vesthimmerland på vegne af de fire partier.

FAKTA:

Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet.

I Danmark kan der indgås valgforbund ved kommunalvalg, regionalvalg og Europa-Parlamentsvalg, men ikke ved folketingsvalg. Ved opgørelsen af et valg, hvor to eller flere partier har indgået et valgforbund, regnes valgforbundet teknisk som et parti ved mandatfordelingen. Derefter fordeles mandaterne blandt valgforbundets partier.

I mange kommuner indgår de borgerlige partier i ét valgforbund, mens de røde partier udgør et andet valgforbund.

Følgende Partier/lister stiller op i Vesthimmerland til valget tirsdag 21. november: Socialdemokratier, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Retsforbundet, Vesthimmerlandslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Kommunister og Ole Høgh Sørensen, der har sin egen liste - Borgerlisten Vesthimmerland.

Fordelingen af mandater i det nuværende byråd er således: Konservative 9, Socialdemokratiet 4, Radikale 1, SF 4, DF 1, Venstre 6. Der er 2 løsgængere.