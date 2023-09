- De slipper for den store kniv

Nøglepunkter

• Budget 2024 dækker de stigende udgifter på sundhedsområdet og sikrer, at der bl.a. er 13 mio. kr. ekstra til stigende udgifter til psykiatri og handicap og tryghedsboliger.

• Der er afsat midler til børne- og ungeområdet, hvor der bl.a. er gratis buskørsel til alle skoleelever fra 0-9 klasse i Vesthimmerland. Samtidig er der afsat ekstra midler til at hjælpe de unge, som står uden for uddannelse og arbejde.

• Der er fortsat et højt anlægsprogram i Vesthimmerland, der skal skabe grobund for vækst og udvikling - og ikke mindst glæde borgerne i kommunen. Svømmecenter Vesthimmerland, Marinaen i Løgstør, færdiggørelse af udbygningen af Toppedalskolen i Vindblæs, stor udvidelse af Gislumvej mellem Aars og Aalestrup, investeringer i byerne og området ved Aggersborg.

Anlægsprogram og andre udviklingsprojekter

Byrådet i Vesthimmerland fastholder et højt anlægsprogram på ca. 98 mio.kr., der skal sikre udvikling, investeringer og udnyttelse af vores potentialer.

Forpligtelse til opkøb af erhvervsjord i Farsø

Vesthimmerlands Kommune har solgt den sidste erhvervsgrund i Farsø, og derfor har Byrådet med årets budgetforlig forpligtet sig til at lave nye erhvervsgrunde i Farsø. Det sker som et led i at skabe vækst og udvikling i det vesthimmerlandske erhvervsliv, der understøtter iværksætteri, arbejdspladser og bosætning.

Også i Aalestrup skal der findes nye erhvervsarealer. Der arbejdes videre med de perspektivarealer, der er peget på i Kommuneplan 2021 og i Farsø langs Svoldrupvej.

5,6 mio.kr. til Grundkapital til senior-bofællesskaber

Med de afsatte midler er der i alt afsat 5,6 mio. kr. til disponering af grundkapital til byggerier, der har karakter som senior-bofællesskaber. Der vil som tidligere være overførselsadgang mellem budgetårene. Sundhedsudvalget skal definere kriterier for et senior-bofællesskab.

På generelt niveau ses grundkapitaltilskuddene til støttet boligbyggeri som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne ramme mellem årene.

Læge- og Sundhedshus - Løgstør Sundhedsudvalget skal i 2024 udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt kommunalt sundhedshus i Løgstør i samarbejde med sundhedsaktører og frivillige ildsjæle. Herunder skal indgå indstillinger og økonomiske konsekvensberegninger for fysisk placering, samt vurdering af størrelsen på huset i sammenligning med og erfaringer fra de etablerede sundhedshuse i Aalestrup og Farsø. Når Sundhedsudvalgets beslutningsgrundlag foreligger, tager Byrådet stilling til en anlægsfinansiering af Læge- og Sundhedshuset i 2024.

Skolevej fra Skarp Salling til Salling til Toppedalskolen. Teknik- og Miljøudvalget skal i 2024 udarbejde et forslag til en sikker skolevej fra Skarp Salling til Salling til Toppedalskolen. Derefter vil den indgå i de generelle prioriteringer omkring veje og cykelstier.

Landsby- og områdefornyelse

Vesthimmerlands Kommune har søgt ekstra Landsbymidler overført fra andre kommuners puljer i 2023. Sammen med budgetterede midler for 2024 giver dette en ramme for at igangsætte områdefornyelse og foretage nedrivninger for i alt 22.5 mio. kr.

Disse midler skal udmøntes inden for følgende rammer:

• Der udarbejdes et områdefornyelsesprogram i Aggersund ved Aggersborg. Der afsættes 7 mio. kr.

• Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Farsø afsættes yderligere 6 mio. kr.

• Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Aalestrup afsættes yderligere 2 mio. kr. 7

• Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Løgstør afsættes yderligere 2 mio. kr. Midlerne anvendes ved byudviklingsområdet i det hidtidige områdefornyelsesprogram på Løgstør Havn.

• Der afsættes 3 mio. kr. til områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.

• Der afsættes 2,5 mio. kr. til nedrivning. Denne pulje forhøjes til 4,5 mio. kr., såfremt kommunen modtager flere midler fra Landsbypuljen i 2023 eller 2024.

Landdistriktsrådet – projektmidler

Puljen forhøjes med 500.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde kriterier for anvendelse af puljen, der i højere grad understøtter bosætning i Landdistrikterne og visionsrådenes arbejde. Derudover vil Byrådet understøtte muligheder for at skabe en mere visionær planlægning i landdistrikterne.

Selskabsdannelse og solceller på kommunale bygninger

For at understøtte den grønne omstilling i Vesthimmerland og energioptimere igangsættes en proces med henblik på etablering af et eller flere selskaber, der kan medvirke til at fremme solceller på de kommunale bygninger. Der er afsat 500.000 kr. til de ambitioner.

Tidligere prioriterede anlægsprojekter Byrådet i Vesthimmerland prioriterer et højt anlægsprogram i Budget-2024 og i overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Undervejs er Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, som næsten er færdigbygget og står klar til næste år.

I Løgstør er en ny marina også på vej, hvor Byrådet fortsat har afsat 65 mio. kr. til en udvidelse af lystbådehavnen og samtidig sikre byen mod oversvømmelser.

I Vindblæs er en udbygning af Toppedalskolen også i gang - og til februar 2024 forventes udvidelsen af Toppedalskolen med 200 elever at stå helt færdig og klar til brug.

Tidligere prioriteringer som en udbygning af Aalestrup Friluftsbad med eksempelvis en badesø, er også fortsat prioriteret i budgettet. Også Gislumvej-strækningen på 5,3 kilometer er fortsat en anlægsopgave. Formålet med projektet er at øge trafiksikkerheden for de lette og hårde trafikanter på strækningen ved at udvide vejen.

Knap 13 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet

Kommunen ser ind i en demografisk udvikling, der medfører, at der bliver flere ældre i Vesthimmerlands Kommune over de kommende år. Desuden oplever man en stigende andel af borgere med psykiske eller fysiske handicap. Derudover har kommunen markant stigende udgifter til borgere med fysisk eller psykisk handicap. Det stiller krav til, at budgetterne følger med udgifterne. Sundhedsområdet har fået tildelt yderligere 13 mio.kr. til de stigende udgifter. 2.2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi til borgere med handicap

Flere og flere mennesker med handicap i Vesthimmerland har behov for genoptræning som følge af svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Derfor har byrådet afsat 2,2 mio.kr. til mere genoptræning med vederlagsfri fysioterapi. 500.000 kr. til etablering af tryghedsboliger

Der er afsat 500.000 kr. til etablering af tryghedsboliger, så man understøtter ambitionen om attraktive ældrefællesskaber. Tryghedsboliger er målrettet de ældre, som ikke kan visiteres til en plejehjemsplads, men som stadig har behov for nærhed til andre, er ensomme i hverdagen eller som har behov for støtte.

Pulje, initiativer relateret til velfærdsteknologi

Sundhedsudvalget kan anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Da det forventes at indførelse af ny teknologi på sigt skaber rationaler, så vil der være overførselsadgang på denne pulje i 5 år - frem til og med budget 2027, hvor indsatsen forventes at være selvfinansierende.

Handelsbalancen – fastholdelse af flere borgere i egen kommune

9 Der afsættes midler til at finansiere ubalancen mellem udgifter til borgere fra Vesthimmerlands Kommune, der søger plejehjemspladser uden for kommunen, og indtægter fra borgere fra andre kommuner, der vælger plejehjemspladser i Vesthimmerlands Kommune. Der skal arbejdes med at fastholde flere borgere i egen kommune, således at disse vælger plejehjemspladser i kommunen, og udgiften forventes derfor at være faldende over overslagsårene.

900.000 kr. til NT-kørsel. Nordjyllands Trafikselskab (NT) har stigende udgifter til busser og TAXA-kørsel, som fragter borgere til bl.a. læge, speciallæge, genoptræning med mere. Derfor afsætter Byrådet 900.000 kroner til at dække de udgifter i transporten.

Aggersborg: Der er afsat 150.000 kr. til vedligehold af arealer ved Aggersborg, som for få uger siden blev udpeget til UNESCO’s verdensarvsliste. Midlerne skal bruges til at indfri forventningerne, som følger med en verdenarvsudpegning, hvor der vil være en stigning i antallet af besøgende årligt.

Sangkraft Vesthimmerland: Sangkraft Vesthimmerland rummer mange forskellige projekter, som bl.a. er med til at understøtte sang i vuggestuer og dagpleje, har fokus på sundhed og sang og de fællesskaber, som sang og musik kan være med til at understøtte. Derfor afsættes der 150.000 kr. til at fortsætte dette projekt i 2024 og de efterfølgende overslagsår.

1.245 mio. kr. til kunstgræsbane i Aalestrup: For at understøtte sport- og fritidslivet i Vesthimmerland har Byrådet valgt at prioritere midler, så der kan blive etableret en kunstgræsbane i Aalestrup. For at sikre at projektet kan igangsættes gives en underskudsgaranti på projektet inden for en samlet anlægsramme på 5,6 mio. kr. Underskudsgarantien udgør maksimalt 1,245 mio. kr. og forudsætter, at der foreligger yderligere medfinansiering fra fonde. Kunstgræsbanen skal være med til at skal styrke foreningslivet og mulighederne i byen og området. I forvejen har vi i Vesthimmerland kunstgræsbaner i Farsø, Aars og Løgstør.

Vores børn og unge: Gratis buskørsel for skoleelever I budget 2024 er der afsat 428.000 kr. til at alle skoleelever fra 0. – 9. klasse (Folkeskole og friskole) kan køre gratis med bus på alle ruter i Vesthimmerland.

Den nye skolestruktur betyder, at der er skoleelever, som ikke får valgmulighed mellem en stor og en lille skole i skoledistriktet. Det vil dette forslag muliggøre, da forældrene kan vælge en mindre skole eller større skole uden for det skoledistrikt, som barnet tilhører.

Udover transporten til og fra skole giver denne beslutning også mulighed for gratis transport til fritidsaktiviteter, og at vores børn og unge kan bruge de aktiviteter, som er rundt i kommunen uden at have udgifter til transporten – det gælder alt fra at spille padel i Løgstør, bade på havnen i Hvalpsund eller hygge sig i Ungdomshuset HotSpot i Aars.

1.6 mio. kr. til minimumsnormeringer. I forbindelse med Finansloven 2021 blev det lovpligtigt at indføre minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. I Vesthimmerland tilfører Byrådet 1.6 mio.kr. årligt fra Budget-2024 og frem, så vores kommune sikrer minimum 1 pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen - og seks børn i en børnehave. Med den prioritering vil Vesthimmerland have fuldt indfaset minimumsnormeringer til glæde for vores børn, forældre og ansatte.

Aftalen omfatter daginstitutioner, LBO’er og private institutioner.

4 mio. kr. til ekstra midler til specialundervisning Der er et stigende antal børn, som har behov for specialundervisning, og derfor visiteres til dette. Derfor afsættes der 4 mio. kr. til ekstra midler til specialundervisning, der skal sikre sammenhæng mellem efterspørgslen på specialundervisning og ressourcer til indsatsen.

7 mio. kr. til dækning af merforbrug på anbringelser af unge

Der ses en stigning i antallet af komplekse anbringelsessager, hvor der er behov for intensiv støtte til barnet/den unge. I og med at anbringelsessagerne er mere komplekse, stiger udgiften, og der er behov for flere ressourcer. Derfor afsættes der 7. mio. kr. til dækning af merforbruget, så vi fortsat sikrer, at vi griber vores børn og unge mennesker tidligt, så de får den støtte og hjælp, der er behov for. Både de ekstra midler til specialundervisning og anbringelser understøtter Byrådets fælles ambition om at sætte tidligt ind hos børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov.

Knap 1.6 mio.kr. til at sikre flere unge kommer i uddannelse og/eller job I Vesthimmerland er der en gruppe af unge fra 15-24 år, som ikke er i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - og heller ikke som udgangspunkt kan profitere af et FGU-forløb, ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Derfor afsætter Byrådet 1,575 mio.kr. til et nyt tilbud, som skal have base i HotSpot i Aars, hvor ambitionerne er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne påbegynde et FGU-forløb, uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet vil indeholde et individuelt tilrettelagt forløb - og samtidig med fokus på fælles gruppeaktiviteter. Undervisningen vil primært have fokus på dansk, matematik, engelsk, livsmestring - ligesom der vil være virksomhedspraktik.

Direkte busrute mellem Aars og Nibe skal styrke vores uddannelsesområde Der er afsat 120.000 kr. i 2024 og 248.000 kr. i overslagsårene 2025-2027 til at opretholde den direkte busrute mellem Aars og Nibe. Den direkte forbindelse vil gøre det mere attraktivt at vælge en ungdomsuddannelse i Vesthimmerland frem for eksempelvis Aalborg. Der opleves i forvejen en stor efterspørgsel på vores ungdomsuddannelser fra unge, der bor i Nibe-området, og det understøttes i høj grad af muligheden for at komme nemt frem og tilbage.

