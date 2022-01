Debathus med en mission: Vil ”genfortrylle” folkeoplysningen

Er det en menneskeret at være i dårligt lune? Og hvad skal der til for, at samfundsglæden gror?

Det er bare et par af de spørgsmål, der i de kommende måneder bliver lejlighed til at fundere nærmere over i Nordjyllands - måske eneste - erklærede debathus: KulturDebathus Søttrup. Indrettet i den tidligere frimenighedskirke på en ellers lidt anonym indfaldsvej i Hornum.

Søttrup Frimenigheds historie går helt tilbage til 1883, og i mange år var ”den røde kirke” i Jernbanegade en af grundtvigianernes fremmeste bastioner i Himmerland.

Søttrup Frimenighed Søttrup Frimenighed udsprang oprindeligt - ligesom frimenigheden i Løgstør - fra Lundby Højskole, som blev oprettet af Anders Laursen i 1873. Anders Laursen havde en formidabel evne til at samle og vække elevernes sans for det åndelige liv og hurtigt formåede han at gøre Lundby Højskole til centrum for de grundtvigske bevægelser i Himmerland. Efterhånden fik forsamlingen karakter af menighed, og de første egentlige gudstjenester blev holdt i Lundby i 1883. I Søttrup blev der fra 1892 holdt gudstjenester i Søttrup Friskole, indtil kirken stod færdigbygget i 1904. Den sidste gudstjeneste i Søttrup blev holdt i 2009 med Helena Bruun-Nystedt som præst. VIS MERE

Efterhånden som menigheden skrumpede ind, blev det dog sværere og sværere at tiltrække nye præster og i det hele taget få menighedslivet til at hænge fornuftigt sammen, og i 2009 blev der for sidste gang holdt gudstjeneste i kirkerummet.

- Det var en hård beslutning for mange, men til sidst var vi ganske enkelt bare for få tilbage, konstaterer den sidste formand for Søttrup Frimenighed, Sven Midtgaard.

Fortiden som kirke fornægter sig ikke i KulturDebathus Søttrup. De gamle kirkebænke står der stadig - ude langs ydervæggene - og flere af de gamle orgelpiber gør i dag fyldest som vægdekoration. Foto: Kim Dahl Hansen

I de følgende år lå frimenighedskirken i Hornum stort set ubenyttet hen - indtil en dag i 2016, da en ny idé pludselig fødtes hos Sven Midtgaard og hans gamle ven og samarbejdspartner fra kredsen omkring Himmerlands Ungdomsskole i Haubro, Hans Grishauge.

De to var sammen på københavnertur sammen med deres bedre halvdele, og lidt tilfældigt dumpede de undervejs ind til et kulturarrangement i den tidligere Gethsemane Kirke på Vesterbro.

Den tidligere folkekirke er i dag omdannet til kulturhus med bløde Chesterfield-møbler.

- Sådan et hus må vi da også kunne få op at stå hjemme i Hornum, var den nærmest identiske reaktion hos de to gamle Grundtvig-støtter fra Vesthimmerland.

Hans Grishauge og Sven Midtgaard ser gerne, at endnu flere får fornøjelse af de fine rammer, der nu er skabt i den gamle frimenighedskirke i Hornum. Lokalet har da også i flere omgange været udlejet til private fester, og to gange om ugen er der nu yoga-træning på det tidligere kirkegulv.Foto: Kim Dahl Hansen

Markante personligheder

Derfra var der ikke langt fra tanke til handling.

Den siddende bestyrelse for frimenigheden havde ingen indvendinger. En ny selvejende institution blev stablet på benene med Sven Midtgaard som formand og Hans Grishauges hustru, Kirsten, som kasserer. Den lokale tømrer- og vinduesfabrikant, Poul Andersen, gav et godt tilbud på et nyt trægulv. Og i marts 2017 var KulturDebathus Søttrup klar til at åbne dørene til det første offentlige arrangement i den tidligere frimenighedskirke.

Egentlig var det planen, at åbningen skulle have været markeret med en koncert med fagotlegenden Peter Bastian og hans to norske musikvenner, harmonikaspilleren Gabriel Fliflet og bassisten Olav Tveitane.

Desværre nåede Peter Bastian aldrig selv at medvirke, da han døde få uger senere, men den livskloge musiker, fysiker mv. var alligevel sammen med sin hustru, Helle Skaarup, med til at sætte et markant fingeraftryk på dét, der i dag har udviklet sig til KulturDebathus Søttrup.

- Mange har i årenes løb skubbet på og været med til at præge de aktiviteter, vi har sat i gang, og én af dem er så afgjort Peter Bastian. Han var en stor katalysator for os i starten, mindes Sven Midtgaard og Hans Grishauge.

Siden har mange markante personligheder gæsteoptrådt i den tidligere frimenighedskirke. Når da ikke en vis virus har grebet forstyrrende ind i programlægningen.

Peter Abrahamsen, Kim Sjøgren, Erik Grip, fhv. udenrigsminister Kristian Jensen, journalist og tv-vært Troels Myhlenberg og museumsinspektør på Nationalmuseet, Jeanette Varberg, er blot et lille udpluk af de navne, der gennem de seneste år har stået på scenen i KulturDebathus Søttrup, og her i forårssæsonen vil man i Hornum bl. a. kunne møde psykologiprofessor og forfatter Svend Brinkman, stand up-komiker mv. Sebastian Dorset og forfatter mv. Tor Nørretranders.

Mange af gæsterne er navne, som aktivitetskoordinator Hans Grishauge kender fra sin tid som sekretariatsleder i Grundtvigsk Forums danske hovedkvarter, Vartov i København.

- Uden Hans’ store netværk fra Vartov ville det aldrig have kunnet lade sig gøre at trække navne af den kaliber til Hornum, lyder det anerkendende fra Sven Midtgaard.

Fortiden som kirke fornægter sig ikke i KulturDebathus Søttrup. De gamle kirkebænke står der stadig - ude langs ydervæggene - og flere af de gamle orgelpiber gør i dag fyldest som vægdekoration. Foto: Kim Dahl Hansen

Hårde odds

Omvendt er det også nødvendigt med kendte navne på programmet, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre at trække publikum til foredrag i 2021, noterer Hans Grishauge.

- Det var et af de første råd, vi fik, da vi lancerede vore planer for KulturDebathus Søttrup: I skal gå efter ”stjernerne”. Ellers kan I lige så godt glemme dét. - Men sådan var der for den sags skyld også i de mange år, jeg var med til at arrangere Mands Minde-foredrag i Vartov i København. Det er bestemt ikke kun et vesthimmerlandsk fænomen, skynder debathuskoordinatoren sig at tilføje.

Personligt har Hans Grishauge svært ved at forstå, at det skal være så svært at lokke folk af huse til andet end ren og skær underholdning.

- Ja, jeg kan ligefrem blive tosset over, at den folkelige, demokratiske debat har så trange kår i et land som Danmark.

- Du kan bare tage et kig på katalogerne fra de forskellige oplysningsforbund. De er efterhånden næsten allesammen fyldt med yoga-kurser, hvorimod den traditionelle folkeoplysning efterhånden er trængt helt i baggrunden.

- I stedet for evig og altid at brokke os og give samfundet skylden for alle ulykkerne, burde vi som folk være langt mere optagede af, hvad vi selv kan gøre ved problemerne, ivrer Hans Grishauge og peger i den forbindelse på behovet for at ”genfortrylle folkeoplysningen”.

Arbejdet med at skabe nyt liv i den tidligere frimenighedskirke i Hornum blev i 2021 påskønnet med Vesthimmerlands Kommunes kulturpris, som nu har fået en hædersplads i KulturDebathus Søttrup. Foto: Kim Dahl Hansen

Nye debatformer

Hvordan det præcist skal lade sig gøre at få fyret mere op under samfundsdebatten i Himmerland, har Hans Grishauge ikke nogen patentløsning på, men KulturDebathus Søttrup eksperimenterer løbende med form og indhold.

I håb om også at tiltrække en lidt yngre målgruppe.

- Lige i øjeblikket er jeg meget optaget af et koncept, som man kunne kalde ”alvor i midten”.

- Kunne man f. eks. forestille sig, at vi inviterede en Ruslands-ekspert som Flemming Splidsboel til - på 20 minutter - at forklare den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og at vi så i øvrigt garnerede indlægget med musikalsk underholdning før og efter.

- Det kunne da i hvert fald være en lidt anderledes måde at gribe tingene an på, nævner Hans Grishauge.

Forårsprogram 2022 Forårets arrangementer i KulturDebathus Søttrup afvikles under den fælles overskrift ”Menneskeret og hjertevarme”. Første programpunkt skulle have været et arrangement med de nyvalgte udvalgsformænd i Vesthimmerlands Kommune under temaet ”Politik og poesi”. Dette arrangement måtte dog i første omgang aflyses på grund af coronasituationen. Tirsdag 25. januar taler psykologiprofessor Svend Brinkmann i Søttrup over emnet ”Hvad er et menneske - er det en menneskeret at være menneske?” Tirsdag 8. februar inviterer KulturDebathus Søttrup til ”Tænkepause live” med forsker Jakob Ladegaard, journalist og komiker Sebastian Dorset og en skuespiller fra Nørrebro Teater. Tirsdag 15. marts taler teolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris om kristendommens rolle i udviklingen af den vestlige verdens natursyn. Tirsdag 29. marts taler forfatter Tor Nørretranders om ”Hjertevarme og samfundsglæde” og om, hvad der skal til, for at samfundsglæden gror. Torsdag 7. april sætter kunstner Mette Egebæk punktum for forårssæsonen i KulturDebathus Søttrup med et foredrag om kunst og bevidsthed i en kompleks verden. Arrangementerne støttes af Vesthimmerlands Kommune, Grundtvigsk Forum og FORA/Lokalforeningspuljen. VIS MERE

Her og nu ser kredsen bag KulturDebathus Søttrup med spænding frem til tirsdagens foredrag med psykologiprofessor Svend Brinkmann, som i den tidligere frimenighedskirke i Hornum bl.a. vil lægge op til debat om, hvorvidt nutidens samfund overhovedet giver plads til at være menneske.

- Under normale omstændigheder burde Svend Brinkmann være et navn, der kunne trække op mod 100 tilhørere. Men vi er på forhånd noget spændte på, om folk nu også tør møde op på baggrund af corona-situationen.

- Af samme grund har vi i denne omgang valgt ikke at invitere til fællesspisning i forbindelse med foredraget.

- Det har vi ellers erfaring for er en god måde at varme op til de forskellige arrangementer på, nævner Sven Midtgaard og Hans Grishauge.