Der gik fisk i undervisningen - med stor succes

FARSØ:Indtil videre har tæt på 10 klasser takket ja til tilbuddet om at komme ud i naturen og prøve kræfter med en fiskestang. De fire ture, der foreløbig er blevet afholdt i år, har alle været en stor succes. Det fortæller Orla Bertram-Nielsen, leder af Trend Å Lystfiskeriforenings juniorafdeling.

- Det har været en gedigen succes. Børnene er glade, og jeg har svært ved at finde noget negativt at sige. Jeg er meget imponeret over rollingerne fra fjerde klasse. De fisker med både arme og ben, havde jeg nær sagt, siger han, og fortsætter:

- For de her børn er det jo en god naturoplevelse, og meget anderledes end at sidde og lumre inde i klasselokalerne.

Orla Bertram-Nielsen har selv fisket i næsten 70 år. Foto: Henrik Bo

En succesoplevelse

En af skolerne, som har sendt elever en tur til Farsø Sø, der er et af de steder fiskeriet foregår, er Østermarkskolen i Aars. Deres fjerdeklasser har været af sted ad to omgange, og Sofie Lindemann, der er lærer for begge klasser, fortæller, at det har været en rigtig god oplevelse for eleverne.

- Det har været en sjov tur for dem. Da jeg sagde, at nu var der kun en halv time tilbage, så skulle børnene lige skynde sig at fange de sidste fisk, fortæller hun.

Orla Bertram-Nielsen oplever også, at eleverne er glade for, at komme lidt ud af klasseværelserne, og at de lever sig meget ind i fiskeriet.

- Det er festligt at opleve, at når børnene kommer, så er de ikke alle specielt begejstrede for at tage fat i de små, slimede fisk eller for at sætte orm på krogen, men det ændrer sig radikalt i løbet af de tre-fire timer, vi er ude.

Sofie Lindemann er enig i den betragtning:

- Mange af eleverne har fået rykket nogle grænser, og det har også været en social succes. Nogle af dem siger, at de faktisk kom til at snakke med nogle af de andre, som de ikke normalt snakker med.

Det har været en stor succesoplevelse for eleverne, der alle fik bid. Sofie Lindemann oplyser, at klasserne fangede henholdsvis 144 og 150 fisk på de to ture. Tal, som efterfølgende kan bruges i matematiktimerne, hvor der skal laves statistik på fiskenes længde og vægt.

Eleverne fik hurtigt styr på fiskestangen. Foto: Henrik Bo

Med til at skabe balance

Foruden at give eleverne en sjov oplevelse og et adrenalinsus, når fisken skal hales ind, er fisketuren også lærerig på flere måder. Orla Bertram-Nielsen fortæller, at eleverne får et indblik i, hvordan forskellige fiskearter påvirker vandmiljøet i søen. For eksempel er skallen, der er en karpefisk, overrepræsenteret i Farsø Sø, og derfor er det en fordel, at skoleklasserne fanger dem.

- Kommunen forlanger, at skallerne bliver dræbt på stedet, hvor imod rovfisk skal sættes ud igen, for de er med til at holde skallebestanden nede, forklarer Orla Bertram-Nielsen, og tilføjer, at et højt antal skaller i søen i sidste ende kan resultere i, at der kommer for mange grønne alger i vandet.

Skallerne dør efter en tur i gruset. Foto: Henrik Bo

Derfor er fisketurene også en hjælp for kommunen, der ellers har til opgave at fjerne nogle af de mange skaller.

Og måske kommunen får endnu mere hjælp til at fange skallerne fremover. Sofie Lindemann vil i hvert fald foreslå de andre lærere på skolen også at tage deres elever med ud og fiske.