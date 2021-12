Det er da løwn: Nyt uheld tvinger færge til kaj

SUNDSØRE:En ulykke kommer sjældent alene, og det kan færgeselskabet bag overfarten mellem Hvalpsund og Sundsøre i dén grad skrive under på.

For tredje gang på under to måneder tvinger uheld nu færgen til at stoppe sejladsen mellem de to færgelejer i Vesthimmerland og Salling.

Først kørte en lastbil i havnen ud for Hvalpsund 26. oktober og beskadigede broklappen på færgen M/S Mary.

Arkivfoto: Bo Lehm

Få dage senere - 4. november - stødte reservefærgen M/S Sleipner på grund ud for Sundsøre og beskadigede rorpropellen.

Og onsdag ligger "Mary", som blev genindsat på ruten 8. december, så atter ved kaj - denne gang i Sundsøre - og kan ikke sejle videre.

- Vi har fået noget skidt i skruen. Sejladserne er aflyst. Sandsynligvis resten af dagen. Det vil være uforsvarligt at sejle videre, fastslår skibsfører Erno Rantanen.

Sidste planlagte overfart onsdag er ifølge sejlplanen kl. 20.15. Det vil være særdeles optimistisk at tro, at problemet er løst inden da, vurderer Erno Rantanen.

Han oplyser, at dykkere er tilkaldt for at finde ud, hvad det er, der har viklet sig ind i en af færgens top skruer. Og meget gerne løse problemet.

Erno Rantanen stod på broen, da færgen lagde fra land i Hvalpsund og tog hul på den 10 minutter lange sejltur til Sundsøre.

- Det skete inde i Hvalpsund Havn. Vi kunne godt sejle ud, men den blev ved med at ryste. Så koblede vi den ene skrue fra, så vi kunne godt komme til Sundsøre. Men det vil være uforsvarligt at sejle videre, før dykkerne har set på det. Det er godt nok ved at være trælst det her - for at sige det på dansk, lyder det med et suk fra Erno Rantanen.