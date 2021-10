- Det gjorde ondt, og derfor kørte jeg ikke forbi havnen den dag!

VESTHIMMERLAND:- Turistsagen...

Venstreborgmesteren i Vesthimmerland, Per Bach Laursen, er ikke et sekund i tvivl, når han bliver bedt om at udpege den sag, der i hans fire års borgmesterperiode har gjort mest ondt på ham.

I 2019 besluttede et flertal i byrådet, at Vesthimmerland skulle indgå i et turistsamarbejde med Mariagerfjord - og hovedkvarteret for samarbejdet skulle ligge i Aars. Det gav ballade i borgmesterens Venstre-bagland omkring Løgstør, hvor holdingen er, at når kommunen selv har peget på Limfjordsbyen som kommunens turisthovedstad, så må hovedkvarteret også skulle ligge der.

Turistkontoret på havnen i Løgstør blev imidlertid lukket og rykkede til Aars, hvilket gav hårde hug til Per Bach Laursen - så hårde, at kommunens førstemand uden tøven og omsvøb peger på netop dén sag, når han bliver bedt om at udpege den værste møgsag gennem de sidste fire år.

- Når jeg er i Løgstør for at blive klippet, så kører jeg altid lige en tur omkring havnen. Det undlod jeg at gøre lige efter lukningen af turistkontoret på havnen. Løgstør kom i klemme på den sag, det er svært at argumentere imod, siger Per Bach Laursen, som dog satser på endnu en periode i borgmesterstolen, når vælgerne har talt ved kommunalvalget 16. november. For de gode sager overskygger langt møgsagerne.

- Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men 95 procent af alle beslutningerne bliver taget i enighed. Det skyldes godt forarbejde og samarbejde i udvalg og byråd.

- Tag nu f.eks. beslutningen om et nyt svømmecenter i Aars og en stor havneudvidelse i Løgstør. De ting er godt på vej - og det havde jeg ikke turdet love, da jeg satte mine ben på borgmesterkontoret 2. januar 2018, siger Per Bach Laursen.

Ved bordenden

Posten som borgmester betyder, at Per Bach Laursen sidder solidt plantet ved bordenden, når der tages vigtige beslutninger. Men han frabeder sig at blive kaldt et magtmenneske.

- Jeg kan godt kan lide at være i centrum, hvor beslutningerne tages og der skal sættes en slutstreg. Men jeg er helt klart bedst til samarbejde, siger Per Bach Laursen, der ikke lægger skjul på, at hvervet som borgmester bekommer ham vel.

Det sker med disse ord: - Helt ærligt, det er faktisk kommet bag på mig, hvor meget jeg holder af at være borgmester...

Borgmesterjobbet er et 24-timers job - telefonen ringer konstant.

Fra ukendt til kendt

Han husker tydeligt, hvordan det pludselig var at gå fra at være almindeligt byrådsmedlem og svineavler på Lundgården ved Overlade til at træde ind på rådhuset i Aars og med det samme blive et kendt ansigt i spidsen for kommunen.

- Jeg mødte skælvende ind på førstedagen, og så stod jeg pludselig der på borgmesterkontoret og tænkte, nej, det går da helt galt.

- Men heldigvis kom jeg godt i gang. For pludselig dumpede der statslige arbejdspladser ind til kommunen fra regeringen. Det var en god sag at starte ud med - det gav god medvind, siger Per Bach Laursen, der fik meldingen på forhånd fra daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Grønt

Hvis kommunalvalget 16. november former sig, så Per Bach Laursen kan sætte sig i borgmesterstolen igen efter nytår, har han en ambition om at gøre Vesthimmerland langt grønnere end tilfældet er i dag.

- Jeg kan godt se Vesthimmerland som den første bæredygtighedskommune i Danmark. Vi skal i grønt samarbejde med virksomheder i kommunen omkring tekniske rigtige løsninger til gavn for miljøet. Det kunne f.eks. være omkring genanvendelse.

- Der er kæmpe industripotentiale, og jeg synes, at vi som kommune skal gå foran, lyder visionen fra Per Bach Laursen, der ikke lægger skjul på, at han udover det miljømæssige også ser store PR-perspektiver i at Vesthimmerland blev den grønneste kommune af alle i landet...

Og nu han er i gang med at tænke store tanker for at gøre kommunen kendt, så slår han lige et smut omkring vikingeborgen Aggersborg ved Aggersund, som han satser på havner på UNESCOs liste over verdensarv meget snart.

- Det vil også PR-mæssigt betyde enormt meget for Vesthimmerland, siger han, og kan se for sig, at det bliver nødvendigt at øge hotelkapaciteten, hvis borgen kommer på listen.

De mest optimistiske prognoser taler om 80.000 ekstra besøgende årligt fra hele verden, hvis Aggersborg bliver verdensarv.

- Der er jo ingen grund til, at de gæster skal overnatte på hoteller i Aalborg, nej, de skal da bo på hoteller i Vesthimmerland, hvor vi har en unik mulighed for også at vise dem anden kulturarv. F.eks. Ertebøllekulturen, siger Per Bach Laursen, som dog gerne ser, at det ikke blot bliver ved turisme. Der skal også meget nogle nye tilflyttere til kommunen, og dermed flere skattekroner i kommunekassen.

Han peger da også selv på bosætning som en af de vigtigste udfordringer for kommunen i fremtiden.

Udover øget bosætning i Aars, kniber det nemlig med at holde skruen i vandet andre steder, hvor der er befolkningstilbagegang.

- Kurven er knækket i Aars, men vi skal have hele kommunen med. Derfor glæder det mig, at der er almennyttige boliger på vej i Hvalpsund, og på det gamle fodboldstadion i Løgstør kan der forhåbentlig snart etableres nogle meget attraktive byggegrunde i første parket med udsigt over Limfjorden, siger Per Bach Laursen