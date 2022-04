Det gode hjerte løb af med kræmmeren - nu forærer han alle konfirmationskjolerne væk

FARSØ:Hvad gør man, hvis man pludselig står med 36 konfirmationskjoler og ikke rigtig ved, hvad der skal ske med dem?

Ja, man forærer dem væk - til værdigt trængende.

I hvert fald hvis man hedder Jørgen Højrup og er indehaver af to isenkræmmerforretninger. Forleden stod han pludselig med 36 konfirmationskjoler i forbindelse med en pop-up butik i det butikscenter i Farsø, hvor hans ene Kop & Kande-butik også ligger.

Jørgen Højrup ejer udover butikken også det store butikscenter, hvor næste alle Farsøs butikker er samlet under et og samme tag.

- Kjolerne blev i overskud i forbindelse med en handel omkring butiksinventar. Derfor besluttede jeg med kort varsel at give dem væk, fortæller Jørgen Højrup, som derfor fik en af de ansatte i Kop & Kande-butikken til at lave en Facebook-video. Her fortæller han, at konfirmander bare kan dukke og vælge en kjole, hvis de skulle have lyst.

36 konfirmationskjoler - værsgo´ og tage en gratis... Foto: Torben Hansen

- Jeg er ikke selv på facebook, men indslaget blev delt igen og igen og kommenteret af alle mulige, så det er helt vildt med den store respons, vi har fået på idéen. Reaktionerne er strømmet ind, siger Jørgen Højrup, der - selvom han kalder sig selv kræmmer og godt vil tjene en skilling - besluttede at give kjolerne væk.

- Ved du hvad, det skal ikke lyde højrøvet, men jeg lever altså fint uden de basører, kjolerne kunne give. Jeg vil hellere gøre nogle unge konfirmander glade, siger Jørgen Højrup, der onsdag fik en henvendelse fra en mor til tre på Sjælland, der står og skal have en datter konfirmeret lige om lidt.

- Hun kender en i Farsø, som kom ind i butikken, og så gennemgik vi kjolerne på facetime, mens pigen fulgte med på mobilen fra Sjælland. Hun valgte lige nøjagtig den kjole, hun gerne vil have.

- Og så var der en anden, som strålende gik ud af butikken med en kjole under armen. Jeg fik helt dug i øjnene. Hun var så glad - og, nå, ja, jeg blev da også selv glad, siger Jørgen Højrup, som fortæller, at der i løbet af timerne siden video kom på har været en del piger forbi Kop & Kande-butikken i Farsø for at vælge kjole.

Kjolerne er helt nye - men ikke den sidste nye model. Foto: Torben Hansen

- Kjolerne er ikke de sidste nye modeller - så der er også nogle, der bare kigger forbi. Det er helt fint, det er bare et tilbud. Kjolerne hænger på et tøjstativ ude bagved i isenkræmmerbutikken. Vi gør det sådan, at en af de unge piger, der er ansat i butikken går med ud og hjælper dem med at komme i kjolerne på vores toilet, fortæller Jørgen Højrup.

Hvis ikke alle 36 kjoler bliver afsat - og det tror Jørgen Højrup ikke de gør - så har han lovet organisationen ”Min Drømmedag”, at den kan få resten.

- Det er en organisation, som arbejder for unge med livstruede og kroniske sygdomme. De får de kjoler der måtte være tilbage i løbet af de næste 14 dage, siger kræmmeren.