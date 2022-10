Det gør ondt på Kitty at handle: Men hellere det end at kede sig

AALESTRUP:Hun kunne så let som ingenting være blevet hjemme i sin lune stue. Men Kitty Lynn Weeth vil hellere gå rundt i en småkold hal og ordner løs på hundredevis af varer. Også selv om det rent faktisk gør ondt.

- Jeg keder mig derhjemme. Jeg trænger til, at der skal ske noget. Så vil jeg meget hellere det her, selv om det ikke er noget, der gør mig rig. Til gengæld gør det mig glad, også at snakke med kunderne om stort og småt, siger kvinden, der for 11 år siden blev førtidspensionist.

Fem diskusprolapser

Den titel har fem diskusprolapser og en fejloperation skaffet hende. Og så ret konstante smerter, som ingen pille helt kan fjerne:

- Men man kan lære at leve med det. Nogenlunde. Og jeg vil hellere have at det smerter noget, end at jeg skal kede mig hele tiden. Bliver det slemt tager jeg en pause eller to, siger den 64-årige kvinde, og retter videre på varerne på paller og borde.

Heldigvis behøver ordenen ikke at være pinlig, når man har et lagersalg. Men der er stadig tusindvis af varer, der skal præsentere sig på de mange borde, kasser og paller. Foto: Martél Andersen

Kradsetræer og lamper

Make up er der en del af. Og endnu mere til kæledyr. For eksempel flex-snore og kradsetræer. Dertil lyskæder og lamper, legetøj, brugskunst, tøj, tasker, stole i par, et par sofagrupper og en udendørs gaspejs.

At det snart er halloween lægger lageret bestemt heller ikke skjul på. Og julen fylder allerede en del:

- Jeg har altid elsket julen. Alt, der har med den at gøre, får vi rigtigt meget af, smiler hun.

Ingen reklame

Aalestrup Lagersalg, hedder forretningen på Bjergegårdsvej i udkanten af Aalestrups centrum. Her har den holdt til siden i sommer, og her bliver den liggende. I hvert fald indtil nytår.

På en minimalistisk Facebook-side kan man læse, at der er åbent fredag, lørdag og søndag i ulige uger. Ellers råber lageret ikke højt om sig selv.

Ingen bannere eller farvestrålende skilte fortæller om en mulig forbrugerfest i nærheden. Faktisk skal man næsten vide, hvad man kigger efter, for at finde lagersalget.

Kunderne kan tilsyneladende nærmest lugte tilbuddene, som om ordet "lagersalg" spreder en særlig duft i luften.

På forunderlig vis står folk i hvert fald altid klar, når porten rulles op fredag og lørdag i ulige uger. Og finder de et godt tilbud, spredes rygtet hurtigt.

En ordentlig bunke tasker var blandt slagtilbuddene i sidste måned. Selv om Kitty Lynn Weeth ikke reklamerer meget, synes folk alligevel at finde frem til lagersalget. Foto: Martél Andersen

Kan lide det blandede

Det meste koster ikke mange håndfulde kroner. 10, 20, 30 eller 50 kroner er det mest almindelige. Men en gaspejs og et par sofagrupper kommer op i nogle tusinde kroner, men stadig betydeligt under udsalgsprisen, understreger Kitty Lynn Weeth.

- Det her er blevet til det, man kalder en blandet landhandel. Det kan jeg godt lide, griner hun, og ordner videre blandt sine stakke, stumper og bunker.

Sønnen hjælper

- Noget af varerne finder jeg selv. Andet har jeg fra min søn, der er handelsmand med firmaet "Jaboss". Ser han små partier af ting, han tror er noget for mig, så er han flink til at købe det hjem for mig. Og så komme og få det ind på lageret, forklarer hun.

Den 64-årige kvinde stopper et øjeblik mellem sine mange borde i den gamle el-lagerhal i udkanten af Aalestrups centrum.

Og smiler. Det her var lige hvad hun ønskede sig, da hun gik i mange, lange dage uden det store at give sig til hjemme i Hvilsom, halvvejs mellem Hobro og Aalestrup.

- Jeg har arbejdet rigtigt meget med rengøring. Jeg har også været tilsynsførende med rengøring, og sidst var jeg "flyver" i hele Nordjylland som afløser. Indtil jeg fik det med ryggen. Så kunne jeg ikke mere, fortæller hun.

Konceptet er ikke ligefrem strømlinet og efter håndbogen i markedsføring. Men Kitty Lynn Weeth er ligeglad; bare det virker. Foto: Martél Andersen

Fra Californien

Omkring Kitty Lynn Weeth ligger restpartier af meget forskellige varer klar til at blive undersøgt af nysgerrige hænder på jagt efter en rigtig god handel. Varer, som via en række tilfælde er endt på en hylde i Himmerland. Det samme kan man sådan set sige om hende selv. For intet tydede på, at hun skulle ende i Himmerland, da hun blev født i Californien i 1958.

- Min mor blev forelsket i en dansker, da jeg var en 12-13 år. Så måtte jeg tage med hende herover. Jeg kom i skole i Spentrup ved Hvidsten Kro. Jeg kunne ikke dansk og havde det ikke særlig godt. Jeg savnede min far og ville gerne tilbage, fortæller hun i dag.

Sjæleveninden "Muggi" har fået tatoveret sit kælenavn på Kitty Lynn Weeths arm. Veninden har så tatoveret Kitty Lynn Weeths kælenavn på sin. Det er i øvrigt også "Muggi". Foto: Martél Andersen

Det hjalp dog meget, at hun siden kom på efterskole. Tre år blev det til, og så var det danske sprog også kommet på plads på tungen. Dog sammen med en svag accent, som hun ikke vil af med, men er glad for:

- Jeg er stolt af, hvad jeg kommer fra. Det må folk gerne kunne høre, forklarer hun.

Hun har da også været tilbage i USA nogle gange. Men trods den hårde start op til teenageårene, er hun ikke længere i tvivl.

- Det er her jeg hører til. Det er her jeg har fået børn og familie og har min kæreste gennem de sidste 29 år. Jeg er mest dansk, har jeg fundet ud af.