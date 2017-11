Det grimmeste juletræ kommer hele landet rundt

AARS: Er dårlig omtale af et tudegrimt juletræ midt i Aars mon bedre end ingen omtale?

Det spørgsmål lyder i gader og stræder i Kimbrerbyen, hvor man ellers kunne have troet, at det var dagens valg, som satte dagsordenen.

Men Aars Handelsstandsforening juletræ på Kirketorvet kom fuldstændig til at overskygge den politiske debat.

Træet er nemlig så grimt, at det havnede i "humoristen" og på en lang række mediers hjemmesider. Blandt andre Ekstra Bladets og BTs.

- Ja, vi har ikke været så heldige. Vi må nok i skoven for at finde et nyt, lød det først muntert fra næstformanden i Aars Handelsstandsforening, Karina Højbjerg, efter den pludselig opmærksom fra det ganske land strømmede ind over byen.

- Ikke særlig flot

Juletræet fik også adskillige lokale facebookgrupper til at flyde over med kommentarer.

Danmarks - formentlig - grimmeste juletræ blev overdænget med hundredvis af hånlige kommentarer, der føg afsted mod det stakkels træ, som stod og hang på torvet.

- Få det dog ned, man nænner ikke at dele fotos af træet, hold kæft, hvor er det sørgeligt, det må være en aprilsnar, lød nogle af kommentarerne fra de mange hundrede facebook-brugere, som kommenterede på handelsstandsforeningens valg af juletræ.

Karina Højbjerg undrer sig lidt over, at folk kan finde på at "flippe sådan ud" over et juletræ.

- Men omvendt indrømmer jeg gerne, at det godt nok ikke er et særligt flot træ. For nu at sige det pænt, siger fra Karina Højbjerg, som selv var ved at tabe næse og mund, da hun søndag formiddag så træet stå på torvet - ikke langt fra, hvor hun selv driver forretning.

- Min mand havde kort tid inden været ved bageren og slog sig på lårene af grin, da han kom hjem og fortalte om træet.

- Dem der har fældet træet har måske tænkt, at det var en grim ælling, der blev til en flot savne, når det fik lys på. Men det skete så bare ikke - det blev ved at være en grim ælling, siger Karina Højbjerg, der godt selv kunne være fristet til at lade træet stå. Ud fra devisen om, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

- Tænk nu, hvis alle vil til Aars for at se juletræet og lægger deres julehandel her. Det vil jo være fantastisk.

Gratis reklame

I løbet af mandagen var der da også flere og flere, som på facebook var stemt for at lade træet blive stående - i al sin grimhed. Folkestemningen vendte fra et krav om at få træet fjernet til nærmest at elske "den grimme ælling".

Det skete efter den socialdemokratiske byrådskandidat Thomas Jensen havde lagt en video ud, hvor han sammen med sine to hunde først kører i Kvickly i Aars for at købe julepynt for derefter at køre til Kirketorvet, hvor han pynter træet.

Den video inspirerede andre.

Som Birthe Rokkedal Grøn Laustsen skrev: Lad nu træet stå og lad os pynte det som Thomas Jensen er begyndt med... Det er gratis reklame for Aars.

Og sådan bliver det faktisk. Nu får det så alligevel lov til at blive stående, fordi det er så grimt. Den massiv omtale i både danske og udenlandske medier fik mandag aften handelsstandsforeningen til at ændre mening; dårlig omtale er altså bedre end ingen omtale.

Planen er nu, at 120 børnehavebørn skal pynte træet.

Så 1. december vil det det træ, som er kåret til Danmarks grimmeste, blive det smukkeste træ, når børn fra Lille Madsens Hus i Aars pynter det.