Det her er vildt: Over 230.000 har nu set Irene og Prebens Mazda-drøm i biografen

BISLEV:- Hvis du kigger godt efter, så kan du se både Preben og vores Mazda i den nye film. Vi ved det med sikkerhed, for nu har vi allerede set filmen to gange ...

52-årige Irene Sand fra Bislev skraldgriner - og kigger over på sin mand, 53-årige Preben Sand, der sidder med hænderne på rattet i parrets grønne Mazda 1300 fra 1975.

Irene og Preben Sand i den gamle Mazda. Foto: Henrik Bo

Den gamle bil er med i en ny film om folkekære Flemming "Bamse" Jørgensen - en af Danmarks største musikikoner, hvor Anders W. Berthelsen har titelrollen som "Bamse", mens Bamses kone spilles af Johanne Louise Schmidt.

Filmen havde premiere 25. august. Og er allerede nu set af 230.000 biografgæster.

Her er der kørelys på - det blev ikke brugt i 1975. Foto: Henrik Bo

Ægteparret fra Bislev havde - med egne ord - en af de sjoveste oplevelser i mange år, da de i oktober sidste år trillede til Latinerkvarteret i Aarhus i den gamle bil for at være med i optagelserne til filmen.

Selv den gamle nøglering er bevaret. Foto: Henrik Bo

- Det startede egentlig med et opslag på facebook, hvor Nimbus Film søgte gamle biler fra 70'erne til optagelse af film. Hvilken film var en hemmelighed, men det måtte ikke være store biler eller amerikanerbiler - til gengæld lød opslaget på, at bilerne godt måtte være lidt bulede og præget af tidens tand. De kriterier klarede vores gamle bil fint, griner Preben.

Bilen står original. Foto: Henrik Bo

Parrets Mazda blev valgt ud til at være med - og sammen med hustruen kørte han for et år siden til Aarhus for at bruge en hel dag med filmhold og optagelser i det gamle kvarter i Jyllands hovedstad.

Den gamle bil giver smil - også hos Irene og Preben Sand. Foto: Henrik Bo

- Det var sjovt og en kæmpe oplevelse, fortæller Irene Sand, som på sin telefon har masser af videoklip og fotos fra den oplevelsesrige dag, hvor parret ud over skuespillerne bl.a. også mødte den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting, der også spiller med i filmen som pølsemand.

Irene og Preben Sand på køretur ved Bislev. Foto: Henrik Bo

Indflydelse på filmen

Faktisk fik Bislev-parret indflydelse på en deltalje i filmen.

Bilen emmer af nostalgi. Foto: Henrik Bo

- Under optagelserne blev vi opmærksomme på, at alle de gamle biler kørte med lyset tændt. Men kørelys er jo faktisk først noget, der er kommet til senere, og da vi gjorde filmholdet opmærksom på det, fik alle besked på, at de skulle slukke lyset på bilerne under optagelserne, fortæller Preben, som sammen med hustruen købte deres Mazda 1300 tilbage i 2014.

Askebæger var naturligvis en del af standardudstyret ... Foto: Henrik Bo

- Helt fra dengang, da vi var ungdomskærester i Nibe og Aalborg, har vi haft forkærlighed for Mazda. Vi havde faktisk en Mazda 1300 tilbage i ungdomsårene, så da vi under en køretur i Suldrup i efteråret 2013 pludselig kom forbi en bil magen til den, vi havde dengang, vi var unge, så råbte Irene højt - og fik mig til at klodse bremserne aldeles omgående, fortæller Preben.

Irene og Preben Sand har en gammel madkasse, som matcher bilen. Foto: Henrik Bo

Derinde - i en åben garage på en villavej i Suldrup - stod bilen. Fuldstændig magen til den, parret havde, da de som nyforelskede kørte rundt på de himmerlandske veje for at kigge hinanden dybt i øjnene.

Lidt mere rapkæftet

- Jeg indrømmer gerne, at jeg er lidt mere rapkæftet end Preben, så jeg tog mig mod til og gik op for at ringe på døren. Det kunne jo være, at bilen inde i garagen var til salg, fortæller Irene Sand.

Bilen blev brugt til filmoptagelser i forbindelse med den nye film om Flemming "Bamse" Jørgensen. Foto: Henrik Bo

- Det var en 90-årig mand, der åbnede døren, og han kunne fortælle mig, at bilen da absolut ikke var til salg.

- Men jeg fik lov at give ham mit telefonnummer. Det kunne jo være, at han engang kom på andre tanker og alligevel ville sælge.

Mazda 1300. Foto: Henrik Bo

- En dag i april 2014, mens jeg sad på arbejde, så ringede telefonen. Det var mandens svigerdatter, som fortalte, at han godt ville sælge bilen.

- De havde imidlertid fået tre henvendelser. En ville bruge den til "markræs", en anden var en bilforhandler, som ville bruge den i udstillingen - og så var der os.

- Og de havde valgt os ud, fordi vi havde fortalt, at vi havde haft en bil fuldstændig magen til, da vi var unge, smiler Irene Sand, der dermed kan konstatere, at en vis portion frækhed belønner sig.

Parret er medlemmer af af en landsdækkende klub for gamle Mazda-biler. Ja, faktisk var de i sin tid med til at stifte klubben, der nu har 70 medlemmer. Foto: Henrik Bo

- Det var godt, jeg gik op og bankede på mandens dør, griner hun - og konstaterer, at frækheden betød, at parret i dag er indehavere af en af bare ni Mazda 1300'er, der er tilbage i Danmark.