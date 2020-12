Det her kan landsbyer lære af: - Nu kan svigermor selv handle!

VEGGER:- Nu kan min gamle svigermor på 85 år selv handle igen. Det glæder hun sig til...

Irma Nielsen stod lørdag udenfor ”Min Købmand” i landsbyen Vegger i Vesthimmerland og glædede sig over, at det røde bånd netop var klippet til købmandsbutikken, som dermed var åbnet igen.

Arbejdsgruppen, der har stået i spidsen for genåbning af købmandsbutikken, klippede sammen med købmand Laila Hosbond (i midten) det røde bånd. Foto: Martin Damgård

Butikken har været lukket siden sommer, hvor købmand Lars Lorentzen drejede nøglen. Gennem adskillige måneder forhandlede han og borgerforeningen om en overtagelse og midt i oktober faldt forhandlingerne endelig på plads.

Herefter strømmede det ind med frivillige Veggerborgere i købmandsforretningen. De ville hjælpe borgerforeningen med at få lokalerne top-tunet frem til åbning lørdag.

Kunderne blev på åbningsdagen lukket ind i hold. Der må maksimalt være 45 kunder i butikken. Foto: Martin Damgård

Her stod en ny købmand bag kasseapparatet. Det er Laila Hosbond, som forpagter butikken af borgeforeningen.

Foreningen har blandt andet købt bygningerne via donationer fra borgerne.

VEGGER FIK LANDSBYPRIS Vegger var indstillet som mulighedernes og fællesskabets landsby - som et skulderklap til det samlede foreningsliv i Vegger. Der er en stærk frivillighed i byen og rigtig mange yder og har ydet en stor indsats gennem mange år - sidst omkring bevarelse af købmandsforretning. VIS MERE

Det glæder Irma Nielsen, at den store frivillige indsats i byen nu er endt ud med en købmandsforretning ejet af borgerne i fællesskab.

- Tommel op for åbningen. Vi har virkelig manglet købmandsbutikken i lukkeperioden, lød det fra Irma Nielsen.

Købmand Laila Hosbond havde grund til det store smil bag visiret, da hun tog imod i købmandsbutikken. Foto: Martin Damgård

Udover at glæde sig over, at hendes gamle svigermor nu igen har et sted at handle ind i byen - glæder hun sig også til selv at komme igen i en butik, der har fået en gevaldig ansigtsløftning via frivilligt arbejde fra omkring 100 af byens borgere.

- Vi har været tvunget til at handle ind i Nibe og Aars i perioden. Vi har i den grad manglet den lokale købmand, bedyrede hun - og fik medhold af veninden Karna Trads, som også fulgte åbningscermonien.

Det var en åbningen, der foregik i coronaens skygge. Byens borgere måtte lukkes ind i butikken i hold for at få lov at handle.

Der var masser af handel på åbningsdagen. Foto: Martin Damgård

- Stort velkommen, lød det fra Laila Hosbond, der allerede for flere måneder siden blev udpeget som den nye købmand. Hun har i mellemtiden stået i ”købmandslære” hos kollegaen i Vester Hornum.

Laila Hosbond har flere unge ansatte i butikken, der har åbent alle ugen syv dage. Foto: Martin Damgård

Mens købmanden indenfor tog imod de mange kunder, lagde Vesthimmerlands Kommune udenfor an til at afsløre årets landsbypris, der havnede i Vegger samme dag som genåbningen af købmandsbutikken.

Købmandsbutikken har siden borgerforeningens overtagelse fået en gevaldig ansigtsløftning via frivillig arbejdskraft. Foto: Martin Damgård

Vegger var en af seks kandidater, der var indstillet til årets pris, der gives til ildsjæle i de vesthimmerlandske landsbyer.

Formanden for Landsbyudvalget Heidi Glerup og byråds- og landsbyudvalgsmedlem Niels Heebøll var troppet op for at overrække prisen, der blev overrakte til formanden for borgerforeningen, Dean Aldberg, samt Søren Ole Kristensen fra arbejdsgruppen bag købmandsbutikken.

- Prisen er en hyldest til jer, der gør en kæmpe indsats for fællesskabet, sagde Niels Heebøll, inden prisen blev overrakt.

Vegger fik samme dag som åbningen kommunens landsbypris - en skulptur udført af kunstneren Niels Lerche. Foto: Martin Damgård

Prisen er en skulptur udført af kunstneren Niels Lerche.