- Det svar er da ikke noget svar - så jeg sender et nyt spørgsmål!

Per Kold Kristiansen, der er direktør i Bejstrup Maskinstation, har i højsæsonen omkring 50 store køretøjer, der skal over broen. Det kan være gyllevogne, mejetærskere og traktorer. De fleste køretøjer er så store, at maskinstationen må ringe til brovagten for at få vagten til at spærre for trafik fra den modsatte side, mens de store køretøjer passerer over broen. Størst. Maskinstationen med 135 mand på lønningslisten og 60 køretøjer er helt uden sammenligning den virksomhed, der er mest af afhængig af broen, som ligger ved Limfjordens smalleste sted. Arkivfoto: Bo Lehm