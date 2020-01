Det vælter ind med idéer i Aars: Overdækning af torv må ikke fylde det hele

Jeanette Frisk (med langt lyst hår) var med, da der var såkaldt kick off-event midt i december sidste år. Som et led i planen omkring, hvordan bymidten i Aars skal se ud holdes der 5. februar workshop for borgere, handelsliv og alle andre interesserede. 6.-7 februar bliver der to workshop for ungdommen. Herefter skal der udvikles på bymidteplanen før der igen bliver workshops i slutningen af marts eller starten af april. Arkivfoto: Bo Lehm